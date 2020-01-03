Очередная инициатива российских властей вызвала шквал насмешек в соцсетях
С 30 января россиянам разрешат охотиться с луком и арбалетом. Именно в этот день вступит в силу соответствующий федеральный закон.
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на росСМИ.
Согласно закону, к охотничьему оружию будут относиться луки, сила дуги которых составляет более 27 кгс (килограмм-сил), и арбалеты, сила дуги которых превышает 43 кгс. Также отмечается, что арбалет или лук надо будет зарегистрировать в Росгвардии, а для охоты нужно получить охотничий билет и разрешение на ношение оружия.
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До вступления этого закона в силу инспекторы не могли наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. С 30 января он будет считаться нарушителем правил охоты. Причиной нововведений эксперты называли растущую популярность такого вида охоты в России.
Тем временем в соцсетях уже высмеяли очередное «покращення» в РФ. В своем микроблоге пользователь Vіtаuskаs написал:
«Россия на пороге нового рывка. Попрошу не путать с прорывом. Вот когда с камнями и палками охотиться разрешат, тогда будет прорыв. Прорыв в каменный век».
Так он сопроводил скрин публикации пропагандистского ресурса.
В комментариях не замедлили с оценкой.
«П**ц голубям», «Осталось понять, а наконечники для стрел будет разрешено делать металлическими или каменными? Просто нужно понять: россияне ещё в каменном веке или уже в бронзовом? То, что строй в России рабовладельческий, это и так понятно», «Представляю, как одни долб***ы будут валежник собирать, а другие с арбалетов первых х***ть», «А томагавки и бумеранги?».
Тут же и несколько карикатур и фотожаб. На одной из них – российский президент Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, которые сидят в лесу на поваленном дереве. «Ни на что не намекаю», – подписал фото комментатор.
Напомним, Путин огорошил новой внешностью.
Как сообщала Politeka, будущее россиян при Путине показали одной едкой картинкой.
Также Politeka писала, что в РФ запретили популярное слово и это не мат.