В Беларуси прошел "Забег трезвости", событие прокомментировала журналистка одного из местных телеканалов

Представительница СМИ Елена Козлова побывала на мероприятии, которое прошло 1 января, пишет Рoliteka.net. Один из интернет-пользователей обнародовал видео. В описании говорится:

"Видимо, репортер изрядно разволновалась и стала забывать текст, путать слова... Это явно не первый канал". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)



На кадрях, действительно, видно, что Козлова вступает во время влючения других людей, а также у нее заметно "заплетается" язык и у нее случается много оговорок.

Люди стали шутить, что журналистка находится состоянии алкогольного опьянения и она не поддержала "здоровое" мероприятие. Встречались и комментаторы, которые были уверены, что девушке стало плохо.

"И такое бывает. Год начинается весело", "Елена Козлова ты лучшая ))", "Го**олыжная трасса - не в бровь, а в глаз!", "Она настоящий профессионал, пыталась читать с последних сил😀", "Бедная девушка, видно, что ей стало резко очень плохо, хорошо, что не получила инсульт", "Явно, не пьяная. Либо перенервничала, либо плохо стало. Бывает", "Явно пьяная. Шатается, язык заплетается. Смотрит в ГОТОВЫЙ ТЕКСТ и прочитать не может. У меня перед домом на лавке такие девицы каждое утро ждут открытия магазина", "Как раз пьянеют, когда мешают крепкий алкоголь с мерзким беларуским шампанским, например. Тут ведь не только дама, картинку и звук не невпопад дают. Вся группа насинячилась", "Перенервничала. Поддерживаю,молодец все равно продолжала репортаж. Люди тебя поддерживают,все будет хорошо", "Лучшая передача канала СТВ по сравнению с их остальным шлаком Елена Козлова сотворила настоящую юмористическую новогоднюю передачу", - написали комментаторы под видео на Ютуб-канале.

Напомним, в сети подняли на смех президента РФ Владимира Путина за то, что он решил оригинально «расправиться» со своим коллегой беларусским президентом Александром Лукашенко.

«Белорус! Иди к нам сдаваться! Мы дадим тебе бочку нефти», - говорится в яркой карикатуре.

Напомним, Лукашенко наносит удар: на границе с РФ творится ад, тысячи людей в ловушке

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Лукашенко, судьба Беларуси предрешена.

Также Politeka писала, что Путин отомстил Лукашенко за упрямство: "Следующий шаг - выход из...".