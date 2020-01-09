Владимир Путин во время визита в аннексированный Крым отметился странным поступком

В четверг, 9 января, президент России посетил оккупированный украинский полуостров, чтобы лично понаблюдать за учениями российского флота. Как сообщает Politeka, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Твиттере видео, на котором Путин весьма странным образом поддерживает участников учений (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На кадрах видно, как российский президент показывает большой палец самолетам Су-30СМ, которые пролетают над его головой. В соцсетях обратили внимание на бессмысленность такого жеста, который будет невозможно рассмотреть из кабины самолета.

Интернет-пользователи активно обсуждают видео.

«Дедушка совсем плохой», «Дед лайк себе поставил. Сплошные дизлайки..дай думаю, хоть один словлю», «Выглядит, словно Путин голосует. Мол до Кремля подбросите?», «В России этот жест давно означает бутылку в…», «Дедушка в войнушку играется», «Сразу видно впадение в детство, также может помахать космической станции может кто заметит хихи», - пишут люди.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин прибыл в аннексированный Россией Крым для того, чтобы лично понаблюдать за учениями российского флота

Президент РФ прибыл с визитом на оккупированный украинский полуостров в четверг, 9 января. Он наблюдал за учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».

В учениях принимали участие более 30 российских кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов. Военные отрабатывали ракетные стрельбы и другие маневры.

После окончания учений Путин собирался посетить севастопольский филиал Нахимовского военно-морского училища и встретиться с его специалистами.

Фотографией президента РФ в Крыму поделился в своем Твиттер кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

«Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал»», - подписал он фото.

Жест: Путин и пара Су-30СМ pic.twitter.com/FcG9wconDF — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 9, 2020

Напомним, Путин напугал новой внешностью в Турции: "перегрелся в шерстяной кофте".

Как сообщала Politeka, Путин ловко переиграл США и Иран, опасность нависла над всем миром.

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