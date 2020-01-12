Российский актер Михаил Ефремов высмеял путинских вояк новой сатирической песней, и вряд ли подобное понравится власть имущим

На сцену артист вышел в бронежилете и шапке Чебурашки. Под мотив из песенки об этом сказочном герое он исполнил новое произведение, в котором рассказал о нелегкой судьбе росгвардейца.

Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя под ником Nicolas Nemо Duroff, передает Politeka.

И смех и грех🤦‍♂️Ефремов опять годноту запилил👇

Что умеет русский человек это смеяться, когда другие бы на его месте уже снесли бы к херам всю власть.

А так да смешно. И грустно🤦‍♂️ pic.twitter.com/gwQbnD5eAU — Nicolas Nemо Duroff🇷🇴🇪🇪 (@nemodurov) January 9, 2020

В песне говорится о пареньке из маленького городка, который ходил пьяным на танцы, поскольку «кто сейчас не пьет». Но времена изменились, он стал «нацгвардяжкой», и теперь его «каждая к**ка при встрече больно бьет».

«Живу я в ожиданьи физических страданий, я дома в Мухо***ке так сильно не страдал. Меня любой, как здрасте, ухватит за запястье за то, что я ему по морде дал».

В песне он иронично называет руководителя Росгвардии Виктора Золотова «лучшим в мире генералом», поет о том, что в экипировке росгвардейцы похожи на космонавтов и черепашек-ниндзя одновременно.

«А тот, кто рушит скрепы на денежки Госдепа – предатель, битка, мужеголубой», – иронизирует Ефремов, потрясая чебурашьими ушами.

«Больше грустно.... страна рабов и лизоблюдов ...», «Браво, Михаил!», «Вынося за скобки неэффективность режима - глупо "высмеивать" жесткую реакцию представителей власти на агрессивные жесты со стороны экзальтированных активистов», «Классно и в тему», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что на российском форуме Латвии появился мультик, который жестко критикует «заграницу», показывая ее, в частности США, как гнездо разврата и пороков.

Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.

Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.

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