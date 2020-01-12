Российский актер Михаил Ефремов высмеял путинских вояк новой сатирической песней, и вряд ли подобное понравится власть имущим
На сцену артист вышел в бронежилете и шапке Чебурашки. Под мотив из песенки об этом сказочном герое он исполнил новое произведение, в котором рассказал о нелегкой судьбе росгвардейца.
Соответствующее видео появилось в Twitter пользователя под ником Nicolas Nemо Duroff, передает Politeka.
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В песне говорится о пареньке из маленького городка, который ходил пьяным на танцы, поскольку «кто сейчас не пьет». Но времена изменились, он стал «нацгвардяжкой», и теперь его «каждая к**ка при встрече больно бьет».
«Живу я в ожиданьи физических страданий, я дома в Мухо***ке так сильно не страдал. Меня любой, как здрасте, ухватит за запястье за то, что я ему по морде дал».
В песне он иронично называет руководителя Росгвардии Виктора Золотова «лучшим в мире генералом», поет о том, что в экипировке росгвардейцы похожи на космонавтов и черепашек-ниндзя одновременно.
«А тот, кто рушит скрепы на денежки Госдепа – предатель, битка, мужеголубой», – иронизирует Ефремов, потрясая чебурашьими ушами.
«Больше грустно.... страна рабов и лизоблюдов ...», «Браво, Михаил!», «Вынося за скобки неэффективность режима - глупо "высмеивать" жесткую реакцию представителей власти на агрессивные жесты со стороны экзальтированных активистов», «Классно и в тему», – пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что на российском форуме Латвии появился мультик, который жестко критикует «заграницу», показывая ее, в частности США, как гнездо разврата и пороков.
Напомним, Ефремов назвал переломный год в истории России.
Как сообщала Politeka, Ефремов без стыда припечатал россиян.
Также Politeka сообщала, что украинцы высмеяли трусость россиян во время митингов в Москве.