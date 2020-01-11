Нардепа Святослава Вакарчука, которого засекли на люксовом курорте, высмеяли в сети

Святослава Вакарчука вместе с его супругой Лялей Фонаревой запечатлели на отдыхе в Таиланде. На снимке пара наслаждается теплыми солнечными лучами на пляже.

Несколько часов назад блогер Антон Ходза опубликовал на своей странице в Facebook снимок Вакарчука с отдыха в Таиланде, но в подписи почему-то написал, что депутат находится в Железном Порту.

В комментариях пользователи сети обратили внимание на человека, который сидит недалеко от Вакарчука и его подруги. Поводом для появления едких комментариев стало странное поведение мужчины на снимке. Мужчина прикрывается шортами, развернувшись в противоположную сторону от камеры.

Многие комментаторы с юмором предположили, что это может быть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ведь мужчина отдаленно напоминает его.

"Там еще Яценюк нюхает трусы, что-то случилось пожалуй", "А чего это чувак на заднем плане шорты нюхает, что там вообще происходит?", "Похоже там Яценюк свое лицо прячет", " На заднем фоне Яценюк прячется за шортами?".

Стоит отметить, что с тех пор, как снимок облетел сеть прошло некоторое время, но скандал не утихает даже после оправданий прозвучавших от спикера политсилы Яремы Духи.

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