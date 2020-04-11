Отгадайте карантинную загадку: меня легко отрастить, трудно убрать и невозможно втянуть

- На это место мы можем принять лишь человека примерного поведения.

- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения!

***

Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню…

***

Девушка устраивается на работу в офис:

- Печатаю со скоростью 1200 знаков в минуту.

Все ахают. Она потихоньку в сторону:

- Такая фигня получается.

***

Через сорок лет:

- Бабуль, спой песенку своей молодости.

- Опа гангнам стайл! Оп, оп, оп!..

***

Острый психоз — я говорю с котом.

Острый галлюцинаторный психоз — я говорю с несуществующим котом.

Паранойя — я боюсь взболтнуть лишнего при коте.

Шизофрения — кот говорит внутри меня.

Неврастения — кот меня игнорирует, и мне это кажется совершенно невыносимым.

Маниакально-депрессивный психоз — мой кот меня не ценит.

***

Разговор на авторынке. Покупатель:

- Скажите, а в этой машине есть какие-либо системы безопасности?

Продавец:

- Да, два презерватива в аптечке.

***

Два приятеля сидят в баре, один другому говорит:

- Смотри, я понравился вон той девушке.

- С чего ты это взял?

- Она посмотрела на меня, и улыбнулась.

- Когда я первый раз тебя увидел, то вообще ржал полчаса!

***

Папа очень спешил, рассказывая сказку, поэтому зайчик давился, но доедал колобка.

***

- Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность!

- Ты уже и там всех достала?

***

— Бэрримор, что это за страшный, раздирающий душу вой?

— Это собака Баскервилей, сэр. Ее уже в 60-й раз ведут на прогулку.

***

Жену депутата спрашивают:

- Почему вы хотите развестись с мужем?

- Он только и делает, что стоит у кровати и рассказывает, как мне будет хорошо.

***

Кто рано встает, тот жрать подает.

Народная кошачья мудрость.

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Помни! Первая рюмка — на протирку рук!

Напомним, Медведев публично опозорил Путина, появилось фото.

Как сообщала Politeka, Трампа засекли на коленях у Путина.

Также Politeka писала, что Путин бессвязной речью выдал свою слабость.