Бизнес-коуч Сережа прежде чем съесть ленивые голубцы, всегда их слегка мотивирует
- На это место мы можем принять лишь человека примерного поведения.
- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения!
***
Месяц назад устроилась воспитательницей в детский сад. Сегодня в автобусе на автомате поправила сползающие штаны какому-то парню…
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Фото мамы детей Сергея Лазарева появилось в сети, ее имя знают все: "Будьте счастливы"
Собчак в Куршавеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают: "Сра...."
***
Девушка устраивается на работу в офис:
- Печатаю со скоростью 1200 знаков в минуту.
Все ахают. Она потихоньку в сторону:
- Такая фигня получается.
***
Через сорок лет:
- Бабуль, спой песенку своей молодости.
- Опа гангнам стайл! Оп, оп, оп!..
***
Острый психоз — я говорю с котом.
Острый галлюцинаторный психоз — я говорю с несуществующим котом.
Паранойя — я боюсь взболтнуть лишнего при коте.
Шизофрения — кот говорит внутри меня.
Неврастения — кот меня игнорирует, и мне это кажется совершенно невыносимым.
Маниакально-депрессивный психоз — мой кот меня не ценит.
***
Разговор на авторынке. Покупатель:
- Скажите, а в этой машине есть какие-либо системы безопасности?
Продавец:
- Да, два презерватива в аптечке.
***
Два приятеля сидят в баре, один другому говорит:
- Смотри, я понравился вон той девушке.
- С чего ты это взял?
- Она посмотрела на меня, и улыбнулась.
- Когда я первый раз тебя увидел, то вообще ржал полчаса!
***
Папа очень спешил, рассказывая сказку, поэтому зайчик давился, но доедал колобка.
***
- Дорогой, нам на работе будут доплачивать 15% за вредность!
- Ты уже и там всех достала?
***
Жену депутата спрашивают:
- Почему вы хотите развестись с мужем?
- Он только и делает, что стоит у кровати и рассказывает, как мне будет хорошо.
***
Кто рано встает, тот жрать подает.
Народная кошачья мудрость.
***
- А у меня кошка необычная, думаю в цирк её отдать.
- Что же в ней необычного?
- Видишь фотографию?
- Ну?
- Она снимала!
Напомним, Медведев публично опозорил Путина, появилось фото.
Как сообщала Politeka, Трампа засекли на коленях у Путина.
Также Politeka писала, что Путин бессвязной речью выдал свою слабость.