Пиццу обычно делают из того, что найдут в холодильнике. Заглянула в свой: полбутылки коньяка и лимон, как-то настораживает меня эта пицца

— Послушайте, — говорит шеф сотруднику, — вы говорите, что вы имеете пятилетний стаж работы, а на самом деле оказывается, что вы нигде не работали.

— А разве вы не говорили, что вам нужны работники с воображением?

***

Обалдевшие работники шиномонтажа рассматривают крутейший тюнинговый Порш кабриолет, которым управляет шикарная девчонка: заехала давление в шинах проверить. Посреди роскошной приборной панели выделяется большая красная кнопка. Спрашивают девицу:

— Это зачем кнопка?

— Эт от дождя…

— Что, крыша выезжает?

— Не—а, дождь перестает!

***

Водитель автобуса разгадывает кроссворд, к нему в кабину залезает оперативник.

Водитель:

— Слышь, Петрович, «ночной наряд»?

— Обход.

— Не, не то.

— Вылазка.

— Не подходит.

— А ты в ответах посмотри.

— Так нечестно будет.

— Смотри, мне самому интересно стало!

— Слушай, оказывается ночной наряд — это пижама!

***

– У меня есть опасение, что вискарь помешает сегодняшней пробежке.

– С чего бы это? Главное – не расплескать.

***

С детства родители учат нас не доверять незнакомым людям. Не доверять знакомым мы учимся сами и уже гораздо позже…

***

Как известно, теория Дарвина о происхождении человека от обезьяны имеет весьма существенный изъян. Дескать, так и не найдено промежуточное звено. Да полноте! Оглядитесь повнимательнее. Вокруг нас полным-полно и промежуточных звеньев, и вообще тупиковых ветвей человечества.

***

– Люблю саночки за собой возить.

– Любишь кататься с горки?

– Нет. Хобби такое.

***

Современному деду Мазаю для спасения зайцев достаточно просто не впустить контролеров в автобус.

***

— Я совершенно не понимаю, что делается в этой больнице, — говорит один пациент другому. — Когда я сюда лег, один врач сказал, что у меня аппендицит, а другой утверждал, что камни в желчном пузыре.

— Ну и чем все кончилось?

— Они подкинули монетку и удалили мне гланды.

Напомним, путинский авианосец нанес мощный удар по россиянам.

Ранее Politeka сообщала, что трусость Путина показали одним видео.

Также Politeka писала, что главарь "милиции ЛНР" заговорил на украинском в эфире пропагандистов.