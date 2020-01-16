Аномально теплая зима в РФ, вероятно, из-за «проделок» американцев

Как известно, ранее в газета.ru появилось заявление в котором депутат российской Госдумы Алексей Журавлев говорит, что Пентагон использовал климатическое оружие и частично поэтому в РФ теплая зима.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации и комментарии в Twitter, а также Telegram-канал украинского блогера, офицера ВСУ Анатолия Штефана «Штирлица».

Так в сети сетования депутата Госудумы высмеяли, мол, дело не в глобальном потеплении, а в «оглупении»:

По утверждениям Журавлева, именно из-за того, что Штаты якобы использовали «климатическое оружие» еще во Вьетнаме и сейчас могут его применять, могут начать таять ледники на полюсах:

«Я уверен, что это неслучайные климатические изменения. Причем они это делают "типа мы исследования проводим", то есть не как оружие, а как исследование. Исследования – можно, а оружие – нельзя», - настаивал Журавлев.

В сети смеются по факту заявления депутата из РФ:

«На самом деле так званое "климатическое оружие" разработано не в Америке, а в Западной Украине», - шутит «Штирлиц». А многих россиян заявление Журавлева не рассмешило, а напротив – даже разозлило:

"Судя по депутатам Госдумы, США скорее использует психотропное оружие"

"Людям угрожает не глобальное потепление, а глобальное оглупление и деградация"

"Скажите, кто может предсказать последствия, если у народа крыша окончательно поплывет?"

"США используют оружие против не России, а Алексея Журавлева. Истинно говорю вам!"

Алексей Журавлев

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На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

Напомним, Путин начал новый конфликт против Запада, на кону судьба Украины.

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