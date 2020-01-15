Реакцию Александра Лукашенко на скандальное решение Владимира Путина изменить российскую конституцию высмеяли едкой карикатурой

В среду, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, во время которого предложил внести в основной закон Российской Федерации несколько поправок, которые могут помочь ему "править вечно". Эта инициатива имеет большую важность не только для России, но и для соседней Беларуси, которой пророчили «Союзное государство» с РФ. Предполагалось, что Путин может остаться у власти именно возглавив его.

Как сообщает Politeka, известный карикатурист Сергей Елкин в своем Твиттере опубликовал забавную карикатуру на эту тему. На ней изображен явно вздохнувший с облегчением президент Беларуси Александр Лукашенко с подписью: «Слава табе, Госпадзе!».

Поклонники творчества карикатуриста оценили его работу.

«Союзное государство с Беларусью не для того, чтобы остаться у власти Путину», «Хахаха в точку», «Серджио как всегда гениален!», «Да, уж! Лукашенко подфартило... зато россиянам не позавидуешь», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что в России на сегодняшний день есть множество инструментов с помощью которых будет оказано давление на белорусского президента Александра Лукашенко.

Такое мнение высказал российский политолог Валерий Соловей для одного из российских СМИ. Эксперт считает, что вопрос, который касается объединения Москвы и Минска никогда не будет закрыт.

Кроме того, этот вопрос может перейти в практическую плоскость, а к тому времени осталось лишь несколько месяцев.

«Спустя несколько месяцев произойдет гораздо больший масштаб «свершений», - спрогнозировал политолог Валерий Соловей.

По словам эксперта, для углубленной интеграции потребуются не только референдумы, но более примитивные и сильные действия, которые готова применить Российская Федерация.

«Например, такое давление на Лукашенко, что он просто не сможет устоять», - сообщил политолог.

По мнению Соловея, Российская Федерация на данный момент задействовала не все возможности для того, чтобы Лукашенко принял условия Кремля. У РФ все еще есть рычаги давления, которые рано или поздно будут задействованы.

Напомним, Путин готовит реванш Лукашенко, существование Беларуси под вопросом.

Как сообщала Politeka, Лукашенко пошел против Путина, причастны Польша и Украина.

Также Politeka писала, Лукашенко нанес жесткий удар по Путину после провала переговоров.