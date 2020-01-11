И это только начало

Беларусь ввела экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории в размере 50% от прибыли

Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Александра Лукашенко.

Отмечается, что налог введен из-за разногласий между лидерами стран по поводу условий поставок нефти в 2020 году на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Беларуси.

Согласно сообщению, транзит российской нефти по нефтепроводу “Дружба” через территорию Беларуси составляет около 60 млн тонн в год, что делает это направление одним из ключевых для России. Впоследствии сырье поступает на заводы Германии, Польши, Словакии, Венгрии и Чехии. При этом НПЗ самой Беларуси ежегодно получает около 18 млн тонн нефти.

Указ о введении нового налога появился после того, как Лукашенко заявил о провале переговоров о поставках нефти из России. Он рассказал, что Россия запросила слишком высокую цену, после чего официальный Минск начал поиски альтернативных источников сырья.

Налог на прибыль в размере 50% объясняется необходимостью создания финансового источника ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо других ЧП, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов.

В дальнейшем планируется облагать налогом транзитную транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам.

Запланированные на январь поставки российской нефти в Белоруссию по железной дороге составляют 100 тыс. тонн. Поставки дизтоплива в направлении Беларуси за январь-ноябрь 2019 года составили по железной дороге 111 тыс. тонн, трубопроводным транспортом – 711 тыс. тонн.

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