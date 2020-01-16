Новым главой российского правительства, скорее всего станет руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин
Его кандидатуру представил в Госдуму президент РФ Владимир Путин после заявления премьер-министра Дмитрия Медведева о том, что правительство в полном составе уходит в отставку, передает Politeka со ссылкой на росСМИ.
Сейчас потенциальный глава Кабмина стал самым обсуждаемым человеком в российском сегменте соцсетей.
Так, в блоге Мид Роисси в Twitter подметили, что Мишустин представляет собой «гибрид бывших премьеров» Сергея Кириенко, Виктора Зубкова и Михаила Фрадкова.
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«Их там перекрёстным скрещиванием выводят, что ли?...», – недоумевает автор публикации.
В комментарии сразу же хлынула волна сарказма.
«Обычная бабушка с причиндалами дедушки», «Кремлевская фабрика клонов оригинальностью не отличается», «Я с раннего детства думала, что всех этих правительственных дедов прям внутри кремля почкованием выращивают», «Только Димон приемным оказался», «Это родные братья. Чтобы заниматься перекрестным скрещиванием, нужна наука. У нас ее давно нет», «Любой, попавший туда, просто таким становится», – шутят пользователи.
Были и те, кто сравнил Мишустина с ныне покойным олигархом Борисом Березовским.
Отметим, что кандидатура этого человека еще не утверждена, а журналисты уже раскопали на политика очень жирный компромат. Оказывается, что он скрыл элитный особняк на Рублевке.
В Росреестре недвижимость на Рублево-Успенском шоссе записана на двух собственников, вместо имен которых указана «Российская Федерация».
По данным издания «Проект», Мишустину и его жене Владлене принадлежит дом площадью почти 900 м² и участок размером 5,5 тысячи м². Они приобрели имущество в 2001 году, когда Мишустин был заместителем министра по налогам и сборам. Стоимость имения – около 600 миллионов рублей.
Как это повлияет на назначение, станет известно совсем скоро. Но в свое время расследование фонда Алексея Навального о Медведеве и его состоянии «Он вам не Димон» стало, по слухам, одной из причин, ускорившей уход премьера.
Напомним, будущий премьер России попал в скандал в Крыму.
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