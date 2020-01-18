Владимир Путин в очередной раз стал посмешищем в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина ярко высмеяли в социальных сетях после информации о том, что в скором времени Конституция Российской Федерации будет переписана.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял карикатурист Сергей Елкин.

Он изобразил Владимира Путина в образе червя, который питается Конституцией России, делая в ней дырки.

"Кто подтачивает Конституцию?", - говорится в подписи к яркой карикатуре Сергея Елкина.

"Дустом или табакеркой?", "Так образно, что осознаешь весь ужас, и шутить на эту тему уже не получается. Тревожно. Невесело", "А Вы могли бы привести примерчик "Весёлого" периода в русской истории? Только оставим за скобками тот момент, когда тов. Сталин сказал: "Жить стало лучше..., жить стало веселее!", "И смешно, и отвратительно одновременно", "А где крылья? Он же моль", "Червяк!", "Великолепно!", "Вы льстите, что Пыня червь, он слизняк, который скоро высохнет", - шутят пользователи в комментариях под публикацией известного карикатуриста.

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

"Прощай, Мишутка, привет Мишутка!", "Круговорот мишек во власти. Реально чёрный полковник грядёт. Наплачемся", "Ехал Ваня на коне, вёл старушку на ремне...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Алёша, это просто бимба!!", "Вытащил из колоды очередного чекиста", "Медведь на Дерипаску похож", "У Мишустина лицо Муссолини", "Одна из лучших работ Алёши за последнее время!", "Хоть выспится МедВед. До весны", "Шедевр!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".