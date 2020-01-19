Водитель автомобиля "Tesla" припарковался на месте для людей с ограниченными возможностями

Пользователи сети обсудили пост, размещенный в группе "Герой парковки", пишет Рoliteka.net.

Как говорится в посте, на одной из парковок возле супермаркета в Киеве, был обнаружен нарушитель. Водитель припарковал авто на месте для лиц с инвалидностью. Авторы публикации с сарказмом задали следующий вопрос: "Подскажите, а то плохо видно - то же розетка изображена? На парковке месте, занятом прекрасным электромобилем «Тесла 100д»?".

Также в публикаци попросили охранников следить за нарушениями.

Пользователи сети тут же отреагировали на пост, который собрал более 100 лайков.

"Не издевайтесь над человеком. она и так страдает на батарейках в нашей стране с развитой инфраструктурой для электрокаров. Может он так батарейку экономит...", "А вы смотрели, под лобовым стеклом есть ксерокопии удостоверения инвалида?", "По данному фото невозможно сказать есть нарушение или нет, не тупите", "оно такое крутое, что варенные яйца завидуют)) может то его мечта, инвалидность приобрести?))", "Удостоверение проверяли? Есть сомнения - вызывайте полицию, дождитесь, будьте гражданином! Фоззи больше нечем заниматься?", "У нас столько инвалидов нет ,сколько этих парковочных", "А есть классификация автомобилей для инвалидов?", "Так может он инвалид", "Наехал на инвалида?", "А говорят что у инвалидов маленькие пенсии, реально врут", "ментальная инвалидность, является таким же ограничения возможностей. Вполне законно, если ты у**ан, парковаться на таких местах", - написали пользователи сети.

Напомним, в Раде уготовили украинцам новые драконовские штрафы за неправильную парковку.

Нардепы планируют резко ужесточить законодательство за парковку в неположенных местах. Такой вывод можно сделать из проекта закона №2628, который уже зарегистрирован на сайте Верховной Рады и передан на рассмотрение в профильный комитет.

Законопроект предусматривает увеличение штрафа за стоянку в запрещенном месте с 510 грн до 3400 грн.

Напомним, названы самые опасные автомобили для водителя и пассажиров.

А еще Politeka писала, что Слуги народа решили добить украинских водителей.

Также Politeka сообщала, что украинцев ждут новые штрафы, Рада приняла роковое решение.