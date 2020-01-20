Над Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в соцсетях

Об этом пишет Politeka.net.

Социальные сети все не отойдут от громкой отставки российского правительства, во главе которого был давний соратник Путина Дмитрий Медведев.

На этот раз они стали героями едкой карикатуры, которую нарисовал известный художник Сергей Елкин.

Он изобразил Владимира Путина и Дмитрия Медведева в образах Винни Пуха и Пятачка, вышедших на охоту.

На карикатуре Владимир Путин в образе Пятачка стреляет из ружья по своему давнему другу, отправляя его в небо.

"Тема ушла, но вдогонку. этот медвед неправильно собирал ̶н̶а̶л̶о̶г̶и̶ мёд", - говорится в подписи к карикатуре.

"Похоже, вокруг него летали неправильные пчелы. И делали неправильный мед!", "Если бы в отставку (тюрьму). А так перешёл от одной кормушки в другую", "Надо было ему ещё уточку вложить..", " А почему глаза открыты?", "Он улетел! Но обещал вернуться..", "В голове моей опилки?", "Меда на всех не хватит!", "Это какой-то неправильный медвед, может, наконец, пристрелить?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Сергея Елкина.

Ранее мы рассказывали о том, как раздетый Владимир Путин оконфузился перед Дмитрием Медведевым. В частности, лидер Кремля стал героем новой фотожабы после внезапной отставки правительства РФ во главе с Медведевым.

На карикатуре Владимира Путина изобразили с шапкой Мономаха, дающего пинка премьеру Дмитрию Медведеву. В кадре также можно увидеть потенциального главу правительства Михаила Мишустина, которого лидер Кремля держит на цепи.

"Прощай, Мишутка, привет Мишутка!", "Круговорот мишек во власти. Реально чёрный полковник грядёт. Наплачемся", "Ехал Ваня на коне, вёл старушку на ремне...", "Ой, а шапка то Мономаха", "Алёша, это просто бимба!!", "Вытащил из колоды очередного чекиста", "Медведь на Дерипаску похож", "У Мишустина лицо Муссолини", "Одна из лучших работ Алёши за последнее время!", "Хоть выспится МедВед. До весны", "Шедевр!", - пишут пользователи в комментариях под публикацией карикатуриста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".