Китайская молодежь высмеяла реакцию людей на коронавирус.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае стала самой обсуждаемой темой на прошлой неделе. Паникуют не только китайцы и соседствующие с ними страны, но и весь мир. Люди опасаются ехать в Китай и даже получать посылки с AliExpress.

Состоянием на 25 января, количество погибших от смертельного вируса достигло 39 человек. Около 730 человек заболели, но это лишь по официальным данным. Независимые эксперты подозревают, что реальные цифры в разы больше.

коронавирус, вирус, эпидемия

Отметим, что вирус уже вышел за пределы Китая. Вспышки нового заболевания зафиксировали в Таиланде, Южной Корее, Японии и США. В Украине было осуществлено уже три проверки на выявление нового типа коронавируса. Два случая не были подтверждены, проверка третьего человека продолжается.

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Несмотря на всеобщую панику, китайская молодежь активно высмеивает эпидемию и ажиотаж вокруг нее. В китайской социальной сети WeChat появилось множество смешных фотожаб и мэмов. Многие из них посвящены способам защиты от вируса, которые иногда доходят до абсурда.

Но не только китайцы шутят о болезни. Мировая сеть также полна фотожабами. Пользователи сети отмечают, что в 20-х годах каждого столетия наблюдалась вспышка чумы. Китайский коронавирус в шутку называют чумой ХХІ века. Эксперты уже отнесли эти шутки в разряд тревожного юмора.

«На дворе 2020-й… Но ты вдруг осознаешь, что в 1720-м, 1820-м и 1920-м возникали массовые вспышки чумы. «Похоже, чума снова в меню, ребята!», - гласит один из мэмов.

Как известно, первый случай нового коронавируса был зафиксирован в китайском городе Ухань. Это произошло в последние дни 2019 года. После новогодних праздников болезнь начала активно распространяться. Медики считают, что болезнь пошла с местного рынка морепродуктов.

Напомним, что вторжение китайского вируса началось, срочное заявление Минздрава: как спастись украинцам.

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью.

А еще Politeka сообщала, что тайна нового смертоносного вируса раскрыта, все еще хуже: как передается.