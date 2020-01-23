У зв'язку з ризиком потрапляння коронавіруса в Україну, в аеропорту Бориспіль проводяться спеціальні санітарні заходи, передає РБК

Виконуючий обов'язки Генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин під час брифінгу для ЗМІ повідомив, що Україна проводить спеціальні заходи безпеки в аеропорту "Бориспіль”. Це пов'язано з можливістю проникнення захворювання з Китаю.

Хоча прямого сполучення з Уханем, які найбільшою мірою постраждав від вірусу, немає, є зв'язок з іншими містами Китаю.

“Сьогодні прибув літак з міста Санья і санітарними підрозділами Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України було проведено прийом цього літака", - заявив Янукович.

Члени екіпажу китайських рейсів і співробітники Лабораторного центру опитують пасажирів щодо самопочуття. Додаткові заходи контролю і спостереження поки не передбачені.

"Таким чином, щодня санітарні підрозділи будуть зустрічати літаки, які прибувають з Китаю", - зазначив він.

Також відзначимо, що Моз провів екстрений брифінг за результатами засідання надзвичайного комітету ВОЗ (Всесвітньої організації здоров'я) у зв'язку з поширенням коронавіруса.

Медики озвучили спеціальні рекомендації ВОЗ:

Інкубаційний період може тривати від 2 до 12 днів, симптоми хвороби в цей час не виявляються.

Необхідно регулярно мити руки і не вживати термічно необроблені продукти. У разі контакту з жителями заражених регіонів, звертатися до лікаря.

Відвідування міста Ухань в Китаї (звідти відбувається вірус) несе в собі особливий ризик.

ВООЗ рекомендує країнам готуватися до надзвичайної ситуації.

Так, голова представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт додав, що кількість випадків зараження смертельним вірусом імовірно буде зростати.



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