Отошел от дома на 300 метров. Адреналин зашкаливает!

Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!

***

А вы тоже втайне надеетесь, что уже переболели в легкой форме и не заметили этого?

***

РПЦ хочет внести поправки в Библию.

***

Ревнивые жёны, как декабристки, — всегда готовы следовать за мужьями по ссылкам.

***

Труд сделал из обезьяны человека. Флешмоб сделал из человека обезьяну.

***

Карантинные хроники. Наши собаки думают, что мы бросили работу ради них. Наши коты думают, что нас уволили, потому что мы – лохи. В чём, собственно, они никогда и не сомневались.

***

Некая израильская газета провела опрос, в чем разница между политиками и ворами?

Один ответ привлек внимание редакции: «Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом и пришел к выводу, что разница между политиками и ворами такова, что первых выбираем мы, а вторые выбирают нас. С уважением, Дов Берман».

Редакция ответила:

«Дорогой г-н Берман, мы решили наградить вас годовым абонементом на нашу газету за ваш гениальный ответ! Потому что вы были единственным, кто нашел разницу между политиками и ворами».

***

Если мужчины сильнее женщин, то почему у мужских персонажей в компьютерных играх возникает необходимость в полном обмундировании, тогда как женщины обходятся одним лишь бикини из кольчуги?

***

Не люблю ходить на почту за посылками, потому что боюсь помешать людям оплачивать квитанции, покупать лотерейные билеты и приобретать макароны.

***

Бабулинг - агрессивное преследование человека, психологическое давление, оказываемое путём упоминания о том, что давно пора замуж, помру и внуков не увижу.

***

О человеке можно судить по его обуви. Например, если подошва его обуви бьётся о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.

***

Валера ездит на автобусе, а всем говорит, что заработал на "Мерседес".

Валера не врун, он просто бизнес-тренер.

Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.

Ранее Politeka сообщала, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.

Также Politeka писала, что фото 30-летней красотки со странным женихом взорвало сеть.