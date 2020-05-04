Отошел от дома на 300 метров. Адреналин зашкаливает!
Особенно хорошо деньги не пахнут, когда их куча!
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А вы тоже втайне надеетесь, что уже переболели в легкой форме и не заметили этого?
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РПЦ хочет внести поправки в Библию.
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Ревнивые жёны, как декабристки, — всегда готовы следовать за мужьями по ссылкам.
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Труд сделал из обезьяны человека. Флешмоб сделал из человека обезьяну.
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Карантинные хроники. Наши собаки думают, что мы бросили работу ради них. Наши коты думают, что нас уволили, потому что мы – лохи. В чём, собственно, они никогда и не сомневались.
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Некая израильская газета провела опрос, в чем разница между политиками и ворами?
Один ответ привлек внимание редакции: «Уважаемая редакция, я много думал над вашим вопросом и пришел к выводу, что разница между политиками и ворами такова, что первых выбираем мы, а вторые выбирают нас. С уважением, Дов Берман».
Редакция ответила:
«Дорогой г-н Берман, мы решили наградить вас годовым абонементом на нашу газету за ваш гениальный ответ! Потому что вы были единственным, кто нашел разницу между политиками и ворами».
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Если мужчины сильнее женщин, то почему у мужских персонажей в компьютерных играх возникает необходимость в полном обмундировании, тогда как женщины обходятся одним лишь бикини из кольчуги?
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Не люблю ходить на почту за посылками, потому что боюсь помешать людям оплачивать квитанции, покупать лотерейные билеты и приобретать макароны.
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Бабулинг - агрессивное преследование человека, психологическое давление, оказываемое путём упоминания о том, что давно пора замуж, помру и внуков не увижу.
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О человеке можно судить по его обуви. Например, если подошва его обуви бьётся о ваше лицо, то, скорее всего, человек чем-то расстроен.
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Валера ездит на автобусе, а всем говорит, что заработал на "Мерседес".
Валера не врун, он просто бизнес-тренер.
Напомним, Путин рассмешил россиян выходкой в Израиле, такой позор не забыть.
Ранее Politeka сообщала, Поклонская собралась в Украину и обратилась к Зеленскому.
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