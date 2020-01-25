В интернет-сети подняли на смех сбежавшую в Россию «экс-прокурора» Наталью Поклонскую, которая додумалась обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому

Как сообщает Politeka, соответствующий пост она сделала у себя в Facebook.

«Сегодня день рождения у Президента Украины Владимира Зеленского. Все самые добрые и тёплые слова Вам скажут родные и друзья за праздничным столом. А я Вам желаю, чтобы меня однажды направили российским послом в Киев», - говорится в сообщении.

Отдельного внимания Поклонская уделила тому, что в Украине на нее заведено уголовное дело.

«У меня осталось незаконченное дело в Киеве — я имею в виду уголовное», - подчеркнула она.

Обратим внимание, что пользователи сети восприняли обращение прокурора «няш-мяш» едкими комментариями.

«Ах серебренники, вы серебренники», «Днище», «Вы не хотите его себе на Московию забрать? Даром. Можем завернуть в подарочную бумагу», «Орден Наташе... на лоб чтоб прибить», «Закусывать не пробовала? Любовь к Николаю второму уже прошла? Хвора кобитка...», «Маникюр под цвет компота», - пишут они.

Уточним, что сопроводила это все Поклонская снимком с компотом, который подняла для якобы «тоста».

Как сообщалось ранее, одиозная Наталья Поклонская пригрозила приехать в Киев ради разборок со скандальным украинским экс-нардепом Игорем Мосийчуком.

Словесная перепалка между сбежавшей в Россию «экс-прокурором» аннексированного Крыма и бывшим украинским парламентарием разгорелась в соцсетях. Началось все с чрезмерно эмоционального поста Поклонской в Фейсбук, в котором она набросилась на Мосийчука, припоминая ему некие призывы к ее убийству.

«У него отшибло память – не помнит своих призывов убить меня. Сейчас уже требует выдать меня Украине. Хочет судить и отправить в тюрьму», - возмутилась любительница Путина и пособница оккупантов.

Она пригрозила, что лично приедет в Киев, чтобы «расправиться» с украинскими добровольцами. При этом, по мнению Поклонской, помочь ей в этом должен будет Владимир Зеленский.

Напомним, скандальная Поклонская заговорила на украинском в Крыму, такого никто не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Также Politeka писала, что подвыпившая Поклонская поплатилась за неудачный подкат к Зеленскому.