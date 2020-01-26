Пользователи сети активно обсуждают прилет 23 января российского президента Владимира Путина в Израиль
Путин принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста и концлагеря в Освенциме. Но главным моментом, собравшим множество комментариев, стало появление российского лидера в аэропорту - дело в том, что он спускался из самолета по пуленепробиваемому трапу. Последнее стало поводом для жарких обсуждений, чего же именно так боится Путин, что задействовал подобное оборудование.
Эпичное появление главы страны-агрессора прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке известный украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Politeka.net.
"В Иерусалим Путин привлек свой пуленепробиваемый трап. Автомобиль подогнали прямо к нему. Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - написал он в соцсети.
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