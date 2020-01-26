Пользователи сети активно обсуждают прилет 23 января российского президента Владимира Путина в Израиль

Путин принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста и концлагеря в Освенциме. Но главным моментом, собравшим множество комментариев, стало появление российского лидера в аэропорту - дело в том, что он спускался из самолета по пуленепробиваемому трапу. Последнее стало поводом для жарких обсуждений, чего же именно так боится Путин, что задействовал подобное оборудование. 

Эпичное появление главы страны-агрессора прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке известный украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Politeka.net.

"В Иерусалим Путин привлек свой пуленепробиваемый трап. Автомобиль подогнали прямо к нему. Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - написал он в соцсети.

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Комментирующие высмеяли "трусость" Путина.

"Правильно очк*ет, ему тут не только красные дорожки стелили."

"он создал много врагов. особенно внутренние враги. Более того, его «шпионское» обучение вызвало паранойю: все хотят его убить. преувеличено! не все, но многие. он знает это. и он также знает, что он вряд ли умрет от старости".
 
"Параноїк номер один у світі. Скоро боятиметься власної тіні. Скоріше б, може з переляку кінцівки відкине."
 
"Просто по трапу спустилися всі щість путіних, щоб не спалитися трап!"
 
"Оце боягуз! 😁 Як не термос свій, то трап 😆"
 
"Так он и боится израильские спецслужбы😂"

Ранее мы сообщали, Путин попал в конфуз в Липецкой области на мероприятии по случаю открытия школы. В честь визита президента детский хор исполнил песню Якова Дубравина «Огонек добра», которая звучит в мюзикле «Брысь! Или Истории кота Филофея». Строчки из песни звучат: «Как хорошо, что ты кому-то нужен». Кадры с Путиным и поющими детьми облетели сеть.