Пользователи сети активно обсуждают прилет 23 января российского президента Владимира Путина в Израиль

Путин принимал участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста и концлагеря в Освенциме. Но главным моментом, собравшим множество комментариев, стало появление российского лидера в аэропорту - дело в том, что он спускался из самолета по пуленепробиваемому трапу. Последнее стало поводом для жарких обсуждений, чего же именно так боится Путин, что задействовал подобное оборудование.

Эпичное появление главы страны-агрессора прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке известный украинский офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"), передает Politeka.net.

"В Иерусалим Путин привлек свой пуленепробиваемый трап. Автомобиль подогнали прямо к нему. Это же надо так бояться, даже если за безопасность отвечают израильские спецслужбы. Никто из глав государств в мире не пользуется подобным трапом", - написал он в соцсети.

Комментирующие высмеяли "трусость" Путина.

"Правильно очк*ет, ему тут не только красные дорожки стелили."