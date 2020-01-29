"Наши люди с удовольствием болеют гриппом"

Украинцы не теряют чувства юмора на фоне разрастающейся в мире трагедии с китайским вирусом

Как передает Politeka.net, в сети обсуждают фотожабу, опубликованную в группе "Баба і кіт" в Фейсбук. На картинке персонажи мультфильма о Винни-Пухе в масках отталкивают от берега плотик с поросенком. И подпись: "Пассажиры любого общественного транспорта" и "любой азиат".

Таким образом, этой фотожабой автор высмеял наростающую панику в связи с опасностью заболеть коронавирусом 2019-nCoV. Пользователи сети подхватили тему и стали высказывать свое мнение:

"своїх тіфозних вистачає, по піввагону метро постійно кашляє-бухікає хворими їздять у громадському транспорту."

"депутати так від богдана тікають"

"Реально гумор низького рівня, там люди помирають, а ви бачите в цьому жарти? Не опускайтеся до рівня кварталу та задорнова."

"Наші люди із задоволенням хворіють грипом, пчихають у громадських місцях, ходять хворі на роботу і заражають інших, але НІКОЛИ не куплять і не вдягнуть маску. Дикуни."

"Ви не праві,я в транспорті в масці і така ж ситуація щодо мене 😂,в нас люди дикі. Кашляють в лице один одному, діляться добром,і це молоді люди."

К слову, на днях жители Украины не на шутку всполошились после появления слухов о том, что "Укрпочта" намерена сжигать посылки из Китая. Распространенная в сети информация оказалась всего лишь фейком, однако, "осадочек остался".

По словам известного в стране врача-педиатра Евгения Комаровского, нет никакой опасности в том, чтобы получать посылки из AliExpress. Также доктор отметил, что украинцам на сегодня следует более опасаться кори, эпидемия которой буйствовала весной 2019 года (учитывая, что пока нет ни одного официального подтвержденного случая заболевания коронавирусом в нашей стране).

Отметим, по состоянию на 29 января, ситуация с коронавирусом в мире выглядит следующим образом: заражены 4593 человека (из них в Китае 4537); почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить; 132 человека умерли.

Напомним, смертоносный коронавирус оказался страшнее, чем думали: срочное заявление

Также Politeka писала, что таинственный вирус косит людей с бешеной скоростью

А еще Politeka сообщала, что новый вирус убивает людей, срочное сообщение Минздрава