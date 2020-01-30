Президент Беларуси Александр Лукашенко рассмешил фанатов нашумевшего сериала "Ведьмак"

В декабре 2019 года вышел первый сезон долгожданной экранизации от Netflix саги Анджея Сапковского "Ведьмак". Сериал сразу же стал культовым и завоевал сердца фанатов, отдельное место заняла песня барда Лютика, которую сотни фанатов по всему миру начали перепевать. Александр Лукашенко не удержался и также «исполнил» популярный хит, а видео с его голосом появилось в сети YouTube на канале SanSan, пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Песня барда "Ведьмаку заплатите чеканной монетой" захватила умы пользователей сети, поэтому на свет и появилось такое видео от фанатов. Полный текст песни в исполнении главы Беларуси создана из нарезок выступлений главы Беларуси. По всей видимости автор данного видео не пожалел своего времени, ведь чтобы подобрать все эти слова и буквы, а затем составить из них песню, потребуется ни один день.

Слова Лукашенко автор растянул в соответствии с музыкой, чтобы создать ощущение того, что он как будто действительно поет. Так можно сделать в соответствующих программах редакторов мелодий и голоса. Юмора этому "шедевру" добавляет еще и удачный видеоряд, который состоит из публичных выступлений главы Беларуси и местами совпадает с текстом композиции.

В комментариях пользователи сети смеются с видео и хвалят автора.

«Лучший кавер на чеканую монету. Бульба всем в дома!!!», «Как я это слышу: Ведзьмаку заплацице чыканкай манетай, чыканкай манетай О а о», «Лучшее, что я видел», «Когда твой госдолг все еще не сокращается, но можно набрать кредитов у Китая», «Александр Григорьевич , во всем шикарен», «Ведьмаку заплатите чеканной картошкой», «Хахах круто ) лайк», «Лучшее что я видел в своей жизни, просто лучшее», «Какой раз я уже это смотрю?», «Опять Лукашенко просит кредиты», «Батько то жжёт», – отметили под видео.

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко готовит мощный удар по России, Путин доигрался.

Также Politeka писала, что Лукашенко нанес мощный удар по Путину, конкуренты РФ потирают руки.