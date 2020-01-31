В сети жестко высмеяли нового министра культуры РФ, которая ненавидит культурные мероприятия и посылала всех на три буквы

В сети продолжают высмеивать нового министра культуры РФ Ольгу Любимову, которая ранее "прославилась" совершенно некультурным поведением. Так, однажды она похвасталась футболкой с матерной фразой. Также в сети обсуждают ее откровенные признания, что она ненавидит творческие вечера, выставки и часто врет.

Пародию на министра опубликовали пользователи Twitter. На видео министр якобы встречается с президентом РФ Владимиром Путиным и на фене и с матерком рассказывает о своих приключениях во время поездки в Париж. В ходе "встречи" министр курит, а на ней красуется знаменитая футболка с надписью "Идите на х*"

"Речь" министра к Путину изобилует жаргоном:

"Я поражняк не гоню, отвечаю. Вот случай был, зависали с телками в Париже. "Кокс, шмокс туда сюда". "Я весь этот культур мультур на балде вертела". "Чуют мои булки, сейчас в блудняк какой-то залетим", "Я весь этот ваш культур-мультур на балде вертела".

В комментариях одни пользователи оценили ораторские способности министра.

"Я даже заслушался складно базарит тетка и главное по теме, а Вовик тоже молодец внимательно выслушал и даже ни разу не перебил. Вот что значит воспитание, сразу видно что родился в культурной столице. Одним словом уважуха".

Другие просто посмеялись : "Раз 5 уже посмотрел. Балдежный культур-мультур получился, е-мае"

Третьи ужаснулись ситуации в РФ. "Картинка смешная, а ситуация страшная"

Видео также есть в YouTube

Cкриншот с "подвигами" министра ранее опубликовал и Алексей Навальный.

"Блог министра культуры России восхитителен", - подписал он пост.

Как видно на фото, Любимовая не сдерживалась в своих высказываниях. Особое внимание привлекает ее фраза: "Вру официально, потому что насрать на тех, кому вру. Типа: вы знаете, что я вру и я это знаю. Но мы держим лицо и продолжаем нести вот все это. Ну как на встречах Медведева с министрами, ну типа так... "

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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