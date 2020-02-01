Российский президент Владимир Путин стал объектом для насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Известный российский художник Игорь Поночевный, который работает под псевдонимом "Алеша Ступин", решил сделать Владимира Путина героем своей новой карикатуры.

Он изобразил оголенного Владимира Путина, сидящего верхом на лошади. На голове президента России можно увидеть шапку Мономаха, на которой также виднеются свастика, красная звезда и символ СССР.

"Шапка-вирус", - говорится в подписи к карикатуре. Вероятно, автор решил сделать отсылку к эпидемии коронавируса в Китае.

"Вирус под шапкой", "Часы забыл нарисовать", "Коронавирус", "Всадник так точно. А у лошадки ушки крылья моли напоминают. Может стать темой следующих рисунков. Пегас-моль, ну и тд. Ну а уж с "купанием красного коня" так море фантазии", "Алеша, это шедевр", "Верховный правитель!", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Поночевного.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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