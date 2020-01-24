Президента РФ Владимира Путина высеяли за отношение к россиянам



Как передает Politeka.net, соответствущее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Разбираются. Потерпите".

На кадрах видно, что люди тянут руки к Путину, здороваются и благодарят. Россияне просят навести порядок с чиновниками и просят, чтобы их президент почаще к ним приезжал.



Пользователи сети восприняли такое видео с возмущением, сравнив Путина с царем, которы приехал к своим холопам.



"Спасибо товарищу путену за счастливую колхозную жизнь, тфу противно смотреть", " Разве можно с этими холопами что-то изменить в этой стране? Ничего и никогда.", " Охранников больше чем "народа". Будто на оккупированной территории.", "Кто этот одутловатый дед? Где сам Путин? ", "Стыдно и горько!", "Охренеть..., ведь там не поддельное выражение благолепия на лицах людей... Прикоснулись к чуду животворному...и детям своим будут передавать свою причастность к явлению...Путина народу...", - писали пользователи сети.

Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста.

В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.

"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.

Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.

Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.