Президента РФ Владимира Путина высеяли за отношение к россиянам
Как передает Politeka.net, соответствущее видео опубликовано в Twitter-аккаунте "Разбираются. Потерпите".
На кадрах видно, что люди тянут руки к Путину, здороваются и благодарят. Россияне просят навести порядок с чиновниками и просят, чтобы их президент почаще к ним приезжал.
Допрос Порошенко: "терпение лопнуло", ГБР берут штурмом, кадры с места
Выяснилась связь Гончарука с Новосад, которой мало 36 тыс.: пикантные фото слили в сеть
Дженнифер Лопес в кожаной мини-юбке показалась во всей красе: "позавидуют даже 20-летние"
Владимир Кличко отправил в нокаут Уайлдера: экс-тренер украинца раскрыл детали
Пользователи сети восприняли такое видео с возмущением, сравнив Путина с царем, которы приехал к своим холопам.
"Спасибо товарищу путену за счастливую колхозную жизнь, тфу противно смотреть", " Разве можно с этими холопами что-то изменить в этой стране? Ничего и никогда.", " Охранников больше чем "народа". Будто на оккупированной территории.", "Кто этот одутловатый дед? Где сам Путин? ", "Стыдно и горько!", "Охренеть..., ведь там не поддельное выражение благолепия на лицах людей... Прикоснулись к чуду животворному...и детям своим будут передавать свою причастность к явлению...Путина народу...", - писали пользователи сети.
Как сообщалось ранее, российского президента Владимира Путина подняли на смех из-за его роста.
В сети показали странный снимок лидера РФ с американским дипломатом Джоном Болтоном.
"Джон Болтон — 176 см. Путин — 155 см. Кремлевский фотограф - Звезда Героя России.", - говорится в подписи к посту.
Но, как видно на фото, их рост оказался одинаковым.
Для пользователей сети это не стало новостью, так как уже неоднократно Владимир Путин попадал в конфузы с ростом.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".