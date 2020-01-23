Российский президент Владимир Путин вновь стал героем едкой карикатуры

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз его решил высмеять известный карикатурист Сергей Елкин.

Поводом для появления карикатуры стали недавние заявления Владимира Путина о важности внесения изменений в Конституцию и о том, что очень скоро в российской экономике произойдет "рывок".

Сергей Елкин изобразил Владимира Путина, стоящего в помятом костюме, который произносит следующую фразу: "Я же говорил, что нам нужен рывок... Так вот это но и есть!".

"Путает рывок и толчёк. Обычное дело", "А что, кого-то уже вырвало?", "Имеется в виду отжатое подворье?", "Пристегнуть ремни..", "Шаг влево, шаг вправо - побег! Прыжок на месте - провокация! Холодное лето 53-го", "Это уже гоп-стоп", "Рвани себе волосы на лысине, рывок ему нужен...", "Нам это будет дорого стоить", "Типа не застой, а движуха...", "Как говорят на флоте: поворот "все вдруг", "Пук-пук", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин верхом на лошади довел россиян до слез. Так, российский президент стал героем новой фотожабы Сергея Елкина.

На карикатуре можно увидеть Владимира Путина, который сидит верхом на лошади под названием "поправки в конституцию", всячески подгоняя ее розгой.

"Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали...", - говорится в подписи к карикатуре.

"В 90 тые страна развалилась, потому что твои коммуняки построили не страну, а концлагерь. Сейчас тоже самое делает поганый Путин. А знаешь почему? Потому что коммунисты остались в кремле и страна снова в г*вне по уши", "Елкин как всегда мочит", - шутят пользователи в комментариях под публикацией российского карикатуриста.

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