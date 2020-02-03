Российский президент Владимир Путин оконфузился перед россиянами из-за странного решения

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин опозорился после того, как отдал приказ на эвакуацию россиян из Китая не гражданской авиацией, а военной.

Об этом в своем микроблоге Twitter похвастался российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин поручил провести эвакуацию россиян из Китая с помощью ВКС России, эвакуация начнется уже сегодня", - говорится в подписи к опубликованному снимку, на котором низкорослый Владимир Путин стоит в окружении летчиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на чужом горе, поскольку простых россиян можно было забрать из китайской провинции намного раньше, не привлекая для этого военную авиацию.

"А что, приспособленными для перевозки пассажиров гражданскими авиалайнерами вывезти оттуда россиян - это слишком банально, да? Не звучит и рейтинга не добавляет?", "И где они для фото столько лилипутов набирают?)", "Кто ж там такой важный в Китае остался? Наверное держатели ключей от денег общака в китайских банках?", "А если россияне не захотят эвакуироваться?", "Оперативненько...", "И во главе импиратор на стерхе...", - возмущаются комментаторы под публикацией Смирнова.

Ранее мы сообщали о том, что Путин в церковном наряде взбесил россиян. В привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На карикатуре Владимир Путин изображен в виде Пресвятой Богородицы, которая держит у себя на руках маленького человека, чьи руки и ноги выставлены в сторону в виде свастики.

Таким образом автор попытался намекнуть на связь между скандальной РПЦ и ультраправыми группировками, покровителем которых выступает Кремль.

"Божественно!", "Игорь, ты антихристу уже процент должен выплачивать", " астолько сильно, что лайкать страшно", "Гениально!", "У фашиствующих только ручки и ножки в другую сторону!", "Это новый уровень я считаю", "Наша бабушка!", - шутят пользователи под публикацией.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.