Российский президент Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимира Путина высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

"Они награбили столько, что и детям работать не надо", "Государство кривых зеркал", "Сходняк воров в законе", "Когда же это мракобесие и лицимерие закончится..?", "Народ годами ищет достойную работу, унижается за копейки и еду. А эти всегда устраиваются. Сами себе придумывают работу, зарплаты из бюджета, зарубежные командировки", "Опыт увода денег, очевидно же...", "Чекиста гнать в шею!", "Китайца им не хватает", "Только меня тошнит от этих рож?", "Сам себе комплименты, что понятно. Кто же себя ругает", - пишут россияне в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин оконфузился перед россиянами из-за странного решения.

На этот раз Владимир Путин опозорился после того, как отдал приказ на эвакуацию россиян из Китая не гражданской авиацией, а военной.

"Путин поручил провести эвакуацию россиян из Китая с помощью ВКС России, эвакуация начнется уже сегодня", - говорится в подписи к опубликованному снимку, на котором низкорослый Владимир Путин стоит в окружении летчиков.

Пользователи гневно отреагировали на публикацию пропагандиста и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на чужом горе, поскольку простых россиян можно было забрать из китайской провинции намного раньше, не привлекая для этого военную авиацию.

"А что, приспособленными для перевозки пассажиров гражданскими авиалайнерами вывезти оттуда россиян - это слишком банально, да? Не звучит и рейтинга не добавляет?", "И где они для фото столько лилипутов набирают?)", "Кто ж там такой важный в Китае остался? Наверное держатели ключей от денег общака в китайских банках?", "А если россияне не захотят эвакуироваться?", "Оперативненько...", "И во главе импиратор на стерхе...", - возмущаются комментаторы.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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