В сети подняли на смех российское "лекарство" от коронавируса

Как передает Politeka.net , рекламой чудодейственного средства поделился пользователь Twitter Dunya Du.

"В Химках нашли способ защиты от коронавируса. Так просто всё, оказывается. Жаль китайцы про священную воду не знают.", - иронично говорится в подписи фото.

"Вот где силушка сильная, любая хворь с копыт валится. И Дарвина обманули и масок меньше надо. Аминь.", "Первый литр бесплатно", "Правда что! Что они, как дураки, больницы какие-то строят, деньги тратят! А могли пожертвовать все в РПЦ, и уже бы все вылечились!", "Попы- маркетологи. Тему же надо окучить.", "Препарат с недоказанной эффективностью :)", "Без лоха и жизнь плоха", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что за время эпидемии 892 пациента сумели выздороветь. Помимо Китайской Республики, случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы в более чем 20 странах.

Местные СМИ утверждают, что у берегов Японии встал круизный лайнер Diamond Princess после того, как на его борту обнаружились заболевшие люди с характерными для коронавируса симптомами. Уже через какое-то время диагноз подтвердился у десяти пассажиров.

В Госкомитете Китая сообщили и печальные новости. Выяснилось, что на поверхностях новый коронавирус может выживать до пяти дней, а у больных иммунитет не появляется после заболевания.



Напомним, коронавирус вышел из-под контроля, целые города опустели в Китае: кадры не для слабонервных.

Как сообщала Politeka, новая эпидемия обрушилась на Китай, уже тысячи жертв: что происходит.

Также Politeka писала, что Китай не справляется с коронавирусом, мест в больницах не хватает: кадры отчаяния.