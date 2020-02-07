Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз в привычном для себя стиле Владимира Путина высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

Художник изобразил озадаченного Владимира Путина, который держит в руках две таблички с пропагандистскими призывами к россиянам "Не раскачивайте лодку" и "Нет времени на раскачку".

"Большая власть — большие противоречия", - говорится в подписи к опубликованной карикатуре на президента РФ.

"Сергей, вы гений", "Раскачивая не раскачивать", "Мне было видение картинки с подразвалившейся деревянной коньком-игрушкой", "Он что то про "рай" и "деревянный макинтош" нёс...", "Все логично. Времени на раскачку лодки нет, она уже идёт ко дну, поэтому крысы бегут с лодки одной конституции на другую, думая что это их спасёт. Ну и разумеется до остальных граждан им дела нет", "Путин: "Не раскачивайте лодку, покупайте лучше водку", "Лодки не хватает для полноты", "Да вроде всё правильно, просто вывод недописан", "Она утонула...", "Видно, уже совсем подгорает у Царапыча, если всё про время про раскачку вопит", "Поменять бы этого коня на переправе", - шутят пользователи в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях.

На этот раз Владимира Путина высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.