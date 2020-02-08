К супружескому долгу добавилась еще и обязанность лайкать жену в соцсетях

– Настя, я вас пригласил, чтоб вы выпили за мое здоровье, а вы пьете уже шестой стакан.

– Извините, Георгий, но вы так плохо выглядите….

***

Помните, как мы сидели на занятиях по психологии, изучая собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые у него собаки. А потом звенел звонок, и мы шли в столовую.

***

— Дорогая, я хочу провести этот отпуск, как 20 лет назад.

— Но мы женаты только 19 лет.

— Как хорошо, что ты меня понимаешь…

***

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи по цене двух, задаваясь вопросом «Нафига я это купил?!»

***

Я уже в том возрасте, когда могу говорить «я уже не в том возрасте».

***

Политик посетил отдаленную деревушку и спросил жителей, что правительство может сделать для них.

– У нас две большие потребности, - сказал сельский глава. – Во-первых, у нас есть больница, но нет врача.

Политик достал мобильный телефон, некоторое время говорил, а затем сказал:

– Я разобрался с этим. Доктор прибудет сюда завтра. Какая ваша вторая потребность?

– В нашей деревне полностью отсутствует мобильная связь...

***

Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место припарковаться. Поднимает лицо к небу и говорит:

— Господи, помоги мне найти место для парковки. Я тогда брошу пить и буду каждое воскресенье ходить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Мужик снова обращается к небу:

— А, всё, не надо. Нашёл!

***

- Ватсон, а что это вы курите? Дайте угадаю - табак "Королева Вирджиния" с листочками вишни, из юбилейного выпуска в бархатной упаковке?

- Поразительно, Холмс! Как это вы угадали?

- Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис Хадсон же свистнула из моей комнаты последнюю пачку!

Напомним, Путин и патриарх Кирилл оконфузились новым совместным фото.

Как сообщала Politeka, сеть взорвалась фотожабами на циничное заявление слуги народа.

Также Politeka писала, что коронавирус "добрался" до Путина, бред президента РФ попал на камеру.