Российский президент Владимир Путин порассуждал на тему опасности коронавируса, который сейчас бушует в Китае

Его «экспертное» мнение появилось в блоге «Мысли Президента» в Твиттере с подписью «И историк, и экономист, и музыкант, и юморист, и хоккеист, и эпидемиолог…», передает Politeka.

Он отметил, что в России ежегодно от гриппа и пневмонии умирают люди, поэтому общая задача – «минимизировать эти потери и делать все для того, чтобы у нас ничего подобного не было».

И историк, и экономист, и музыкант, и юморист, и хоккеист, и эпидемиолог.. pic.twitter.com/BGhbXqskox — Мысли Перзидента (@VVP2_0) January 29, 2020

Что же касается коронавируса, то, по словам Путина, вся его специфика заключается в том, что «он новый».

«Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав сделают все от них зависящее, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, чтобы они не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы все были к этому готовы», – заявил он.

Под видео немедленно разгорелась дискуссия, в ходе которой пользователи высмеяли познания российского президента в эпидемиологии.

«В каждой деревне есть дед, который сидя на заваленке, тоже обо всём рассуждает и всё знает, только офшоров не имеет и соседние сёла не захватывает...», «Пора ему уже космонавтом стать!!!))», «его талантам нет числа и списочек дойдет до ста))», «Насколько мы готовы, спрашиваешь?! И это после того, как своими оптимизациями разрушил все медицину?! Да у тебя уже врачи разбегаются, не выдерживая возросших нагрузок и хронической нехватки денег!», «Чтобы неожиданности были не неожиданностями..а то, чего ожидаем было ожиданным. Случайности не случайны, панда не панда...», «уже был один корифей всех наук....», – пишут комментаторы.

Напомним, что Невзоров резко унизил Путина после его выступления.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.