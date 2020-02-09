Власти выдали украинцам неприятную новость о повышении цен на центральное водоснабжение и водоотведение

Решение о том, что цены в среднем вырастут на 15-20% было принято четвертого февраля, пишет Рoliteka.net. Обсуждение темы происходит до сих пор.

Так, пользователь сети Александр Бабак опубликовал меткую фотожабу, касающуюся данного воропса. На картинке изображен герой фильма "Собачье сердце", который, по всей видимости, очень удивлен:

"Как вода снова подорожает!? Швондер на выборах коммунизм обещал".

Автор поста подписал свою фотожабу так:

"Правительство объясняет это ростом зарплат в Украине. Интересно, а они зарплаты считали с премиями министров или без?".

За несколько дней пост собрал немного комментариев и лайков.

"Зе-препизденту, на встречи с представителями автозаправок, тоже говорили, что не могут снизить цену на топливо - так как выросла зарплата.

На справедливый вопрос, какая судьба З/П в тарифе, был ответ - где-то 1 (один) процент.

Так на сколько должны возрасти зарплаты, чтобы при такой доле в тарифах, сами тарифы выросли на 15-20 процентов? !!", "Где-то заплакал директор Укрпочты", "эпоха бедности кончилась, теперь будем платить, как богачи!", "Зарплаты может и повысили себе директора водоканала, а людям нет... Не страна а Гуляй Поле при Батьке Махно. Неуправляемая свора грабителей. Население катастрофически с каждым днем уменьшается... Поэтому надо с оставшихся содрать. В нашем городе повысили уже с декабря плату за воду. Пьем такую же ржавую воду только дороже", - написали комментаторы.

Стоит отметить, что, действительно, причиной подорожания стало повышение зарпалт, которая в структуре тарифа составляла 5,600 грн. Сейчас же среднерыночная зарплата – 12 тысяч. По мнению члена НКРЭ КП Ольги Бабий, рост цен несущественное, мол по кошельку не ударит.

Самый высокий тариф будет на Востоке Украины - в Павлограде (Днепропетровская область) и Бердянске (Запорожская область). В указанных городах куб воды обойдется почти 40 гривен. Самая дешевая вода - в Луцке, немного больше 16 гривен за подачу и отвод.

Окончательные суммы для регионов пока неозвучены.

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