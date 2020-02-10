Доходы российских льготников столь мизерны, что даже на пропагандистских каналах не могут сдержать смех

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на YouTube-канала alexandr19972011 (для просмотра прочитайте до конца)

Ведущая российской программы "Вести. Камчатский край" Александра Новикова не смогла сдержать смех, когда рассказывала про индексацию пенсий федеральным льготникам на 3%. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий и чернобыльцах, героях труда и т.д.

Смех ведущей вызвал ничтожный размер повышения, всего до 1,5 тысячи рублей (приблизительно 580 гривен), который они могут получить в виде набора социальных услуг.

"Почти 900 рублей (приблизительно 346 гривен) льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей (приблизительно 52 гривны) может направить на приобретение путевки в санаторий для профилактики основных заболеваний, а оставшиеся – на бесплатный проезд на международном транспорте к месту лечения и обратно", – рассказывала она в сюжете.

После этих слов девушка не сдержалась и громко рассмеялась из-за суммы повышения буквально гомерическим хохотом. Судя по ее реакции, смех не попал в прямой эфир, и Новикова начала переговариваться с коллегами.

"Извините, я честно очень старалась не засмеяться на это. А остальные - на международный проезд, вы это читали? 137 рублей - это на путевку в санаторий, а оставшиеся - на международный проезд к месту отдыха и обратно", - спросила она.

В комментариях к видео россияне поддержали ведущую, поскольку суммы действительно смешные.

"Путин во всей красе правительство РФ, с барского плеча !!! кушайте не обляпайтесь!!!! позор за позором !!", "Недаром "чтоб ты жил на одну зарплату!" - самое страшное проклятие. ))", "Хроники смехдержави", " И это не ЛЯП в Вестях,это наша реальность,так что советую переименовать ролик. Я скину ссылку самым авторитетным блогерам России пусть покажут на весь мир.".

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