Несколько дней назад в интернете появился ролик, на котором разыграли россиян
Так, блогер Башин Дохов решил проверить истинное проявление чувств к российскому президенту Владимиру Путину, пишет Рoliteka.net. Для этого мужчина повесил в лифте большой портрет гаранта, а также видеокамеру. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Люди по-разному реагировали на увиденное. Многие удивлялись и смеялись. Одна из девушек, зашедшая лифт высказалась не очень лицеприятно, а позже, смеясь, даже встала на колени перед портретом. В это время ее на телефон снимала подруга.
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Другая девушка задалась вопросом, куда обратиться по поводу снятия портрета, ведь она "не хочет в это вот смотреть".
В общем, многие нецензурно выражались и были шокированы.
Карикатурист Сергй Елкин не оставил в стороне данное видео и решил изобразить его в яркой карикатуре. На картинке изображен то самый лифт и бабушка с собакой и внучкой, которые идут к нему. Однако в лифте Владимир Путин теперь сам поджидает бабушек и других, держа в руках раму от портрета: "Йоу, я пранкер!", - говорит он.
Почти за час пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.
"А почему у Елкина эта отвратительная склизь становится почти не противной?", "повесить в лифте - это конечно, хорошо! Но на площади было бы лучше..", "Такой портрет могут и попортить...", "Ага. Там не хватает 6 телохранителей", "Вечно, вы, Сергей, улучшаете его крайне стрёмный в реальности образ", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин стал жертвой для насмешек в соцсетях.
В привычном для себя стиле Владимира Путина нарисовал известный российский художник Сергей Елкин.
Поводом для появления новой карикатуры стала новость о том, что США готовы поставлять в Беларусь нефтепродукты в обмен на отказ от поставок из России.
Напомним, президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вызвали волну пересудов в сети.
Поводом послужила фотография, сделанная в коридоре Кремля, а поделился ею на своей странице в Twitter блогер Майкл Арвинский.
Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".
Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".
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