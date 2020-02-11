Несколько дней назад в интернете появился ролик, на котором разыграли россиян

Так, блогер Башин Дохов решил проверить истинное проявление чувств к российскому президенту Владимиру Путину, пишет Рoliteka.net. Для этого мужчина повесил в лифте большой портрет гаранта, а также видеокамеру. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Люди по-разному реагировали на увиденное. Многие удивлялись и смеялись. Одна из девушек, зашедшая лифт высказалась не очень лицеприятно, а позже, смеясь, даже встала на колени перед портретом. В это время ее на телефон снимала подруга.

Другая девушка задалась вопросом, куда обратиться по поводу снятия портрета, ведь она "не хочет в это вот смотреть".

В общем, многие нецензурно выражались и были шокированы.

Карикатурист Сергй Елкин не оставил в стороне данное видео и решил изобразить его в яркой карикатуре. На картинке изображен то самый лифт и бабушка с собакой и внучкой, которые идут к нему. Однако в лифте Владимир Путин теперь сам поджидает бабушек и других, держа в руках раму от портрета: "Йоу, я пранкер!", - говорит он.

Почти за час пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"А почему у Елкина эта отвратительная склизь становится почти не противной?", "повесить в лифте - это конечно, хорошо! Но на площади было бы лучше..", "Такой портрет могут и попортить...", "Ага. Там не хватает 6 телохранителей", "Вечно, вы, Сергей, улучшаете его крайне стрёмный в реальности образ", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что президент РФ Владимир Путин стал жертвой для насмешек в соцсетях.

В привычном для себя стиле Владимира Путина нарисовал известный российский художник Сергей Елкин.

Поводом для появления новой карикатуры стала новость о том, что США готовы поставлять в Беларусь нефтепродукты в обмен на отказ от поставок из России.

Напомним, президент Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл вызвали волну пересудов в сети.

Поводом послужила фотография, сделанная в коридоре Кремля, а поделился ею на своей странице в Twitter блогер Майкл Арвинский.

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

Также Politeka писала, что внезапно "подросший" Путин опозорился на весь мир.