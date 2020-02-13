Российского президента Владимира Путина ярко потроллили в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин оконфузился из-за инициативы о пожизненном назначении российских сенаторов на свои должности.

В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.

На карикатуре можно увидеть встревоженного Путина, который объясняет логику своей инициативы.

"Зачем надо назначать пожизненно сенаторов? Сенатских коней на переправе не меняют", - говорится в подписи к публикации в Facebook.

"В идеале конечно они хотят нормальный такой феодализм, когда родился и уже потомственный сенатор", " Гыгышная гармошка на брюках, всё, как у пока еще живого дедуси в ТВ", "Одно радует, что историю, которую своими рисунками пишет Ёлкин, в будущем невозможно будет переписать!", "Слова "назначение сенаторов" звучит как насмешка над здравым смыслом..", "А может взять за основу другую поговорку: "Загнанных лошадей пристреливают", - шутят пользователи в комментариях под новой карикатурой.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин продолжает громко позориться в социальных сетях. На этот раз главу Кремля высмеяли за заявление, которой он сделал на рабочем совещании с бывшими членами правительства Российской Федерации.

Соответствующую публикацию в своем микроблоге Twitter сделал блогер под псевдонимом "Профессор Преображенский".

"Путин благодарит членов старого правительства. И надеется, что на новых местах они используют свой «производственный опыт». Производственный опыт. У людей, которые десятилетиями протирали штаны в кабинетах и там же пилили бюджет, производственный опыт, конечно, огромный", - говорится в подписи к видеоролику.

Пользователи гневно отреагировали на конфуз Владимира Путина и отметили, что встреча лидера Кремля с бывшими членами правительства РФ больше похожа на "сходку воров в законе".

Напомним, Путин заставил россиян гореть от стыда своим "солнцеликим" явлением, видео: "Чудо...".

Как сообщала Politeka, Путин в помятом костюме ошарашил россиян, скандальное фото уже в сети: "Гоп-стоп".

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