Праздник День святого Валентина отмечается 14 февраля каждый год

14 февраля - это день всех влюбленных, его отмечают, как простые люди так и знаменитые личности, пишет Politeka.net. Часто люди создают валентинки сами, так поступили и журналисты портала "Слово і Діло". Только героями открыток стали украинские политики.

Как выглядят такие необычные валентинки с меткими надписями, далее в материале.

В частности, так был представлен действующий президент Владимир Зеленский вместе с женой:

Бывший украинский гарант Петр Порошенко:

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан:

Премьер-министр Алексей Гончарук:

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко:

Министр внутренних дел Арсен Аваков:

Нардеп Александр Дубинский:

Министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Тимофей Милованов:

Данные фото были обнародованы в Фейсбук. Пост за три часа собрал почти 600 лайков и много комментариев.

"Лучший пост на тему дня в ФБ", "Гениально", "Больше похоже на угрозу", "Красота", "Кивы не хватает", "Я нажмакаю твою любовь", "Не так они во власть влюбленные как в деньги", "И это все?))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что в 2013 году будущий премьер Алексей Гончарук был замечен на митинге жилищных инвесторов у стен Администрации президента, а также на телевидении - в массовке ток-шоу Андрея Пальчевского "Про життя". Кадры с ним разлетелись по сети.

Люди стали активно обсуждать деятельность молодого Гончарука, отмечая, что он учавствовал на митингах за деньги.

В частности, появились фотожабы с предположениями, о чем мог думать в тот момент будущий премьер: "Б**ть, хоть бы самокат возле студии не спи**или".

Ранее мы писали, что День влюбленных не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина. У Епифания призвали украинцев праздновать День святого Валентина 12 августа, а не 14 февраля.

В пресс-службе ПЦУ также добавили, что католики чтят память Валентина 14 февраля, но не в общем календаре, ведь в нем в этот день почитают святых Кирилла и Мефодия, а в "Римском мартирологе".

Напомним, изгнанный Богдан сделал заявление из-за отставки

Также Politeka писала, украинцы утерли нос министрам, зарплаты срочно урезали: сколько платят у Гончарука после скандала

А еще Politeka сообщала, что Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.