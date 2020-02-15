Российская фитнес-тренер Яна Данькова стала звездой социальных сетей после неадекватной выходки в салоне такси
Данилко вышел из себя в Нацотборе на Евровидение: "Нет, надо все обос..."
Юная дочь Артура Пирожкова показала себя в бикини, отец не выдержал: "Какая ты..."
Заворотнюк неожиданно решила прервать молчание, этого ждали все: «появится на…»
Звезду "Великолепного века" потрясла страшная трагедия: «не стало самого близкого человека», подробности
Об этом пишет Politeka.net (
В сети появилось видео, на котором неадекватная Яна кричит на водителя такси, а через время начинает его избивать.
"Вези меня на место, мразь. Меня люди ждут. Вези меня, тварь, а иначе я позвоню друзьям. Ты специально делаешь? Я же говорю, что спешу", — кричала неадекватная Данькова в салоне автомобиля, попутно избивая таксиста.
Водитель, на удивление, вел себя спокойно и отказывался везти девушку по указанному адресу.
Сама фитнес-тренер Яна Данькова подтвердила журналистам информацию о том, что у нее произошел конфликт с таксистом.
"Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже тоже вышла из себя - конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела", - попыталась девушка оправдаться в социальных сетях.
Ранее мы рассказывали о громком конфузе Владимира Путина. На этот раз российского президента ярко высмеяли за показуху, которую он устроил с топ-чиновником в Кремле.
Соответствующая публикация появилась в микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".
«Мы должны вырасти практически в десять раз»: Глава Минстроя Якушев пообещал Путину ежегодно расселять, начиная с этого года, более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья» , - говорится в публикации.
Пользователи едко отреагировали на очередную показуху Владимира Путина и в этом контексте вспомнили его традиционную фразу "времени на раскачку нет ни минуты".
Также мы рассказывали о другом конфузе Путина. В этот раз лидера Кремля высмеяли за ядерные угрозы в адрес стран Запада.
«Путин о «ядерном статусе» России: Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - говорилось в сообщении.
Россияне гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на вооружении, отмывая миллионы из бюджета.
Напомним, Путин подготовил россиян к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Владимир Путин громко оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".