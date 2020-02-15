Она рассказала, с чего начался конфликт

Российская фитнес-тренер Яна Данькова стала звездой социальных сетей после неадекватной выходки в салоне такси

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В сети появилось видео, на котором неадекватная Яна кричит на водителя такси, а через время начинает его избивать.

"Вези меня на место, мразь. Меня люди ждут. Вези меня, тварь, а иначе я позвоню друзьям. Ты специально делаешь? Я же говорю, что спешу", — кричала неадекватная Данькова в салоне автомобиля, попутно избивая таксиста.

Водитель, на удивление, вел себя спокойно и отказывался везти девушку по указанному адресу.

Сама фитнес-тренер Яна Данькова подтвердила журналистам информацию о том, что у нее произошел конфликт с таксистом.

"Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже тоже вышла из себя - конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела", - попыталась девушка оправдаться в социальных сетях.

Ранее мы рассказывали о громком конфузе Владимира Путина. На этот раз российского президента ярко высмеяли за показуху, которую он устроил с топ-чиновником в Кремле.

Соответствующая публикация появилась в микроблоге российского пропагандиста Дмитрия Смирнова, который продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«Мы должны вырасти практически в десять раз»: Глава Минстроя Якушев пообещал Путину ежегодно расселять, начиная с этого года, более одного миллиона квадратных метров аварийного жилья» , - говорится в публикации.

Пользователи едко отреагировали на очередную показуху Владимира Путина и в этом контексте вспомнили его традиционную фразу "времени на раскачку нет ни минуты".

Также мы рассказывали о другом конфузе Путина. В этот раз лидера Кремля высмеяли за ядерные угрозы в адрес стран Запада.

«Путин о «ядерном статусе» России: Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - говорилось в сообщении.

Россияне гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на вооружении, отмывая миллионы из бюджета.

Напомним, Путин подготовил россиян к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Владимир Путин громко оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".