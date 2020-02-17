Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этот раз Владимир Путин ярко оконфузился, пытаясь сыграть на рояле.

Архивное видео в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который, по непонятым для всех причинам, продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле», - говорится в подписи к опубликованному курьезному видеоролику.

"А пропаганда убеждает россиян, что у Путина не хватает времени заняться страной. Он один, а проблем много. А вот учиться играть на рояле, водить камаз, кататься на коньках и прочей хернёй, время есть", "Очень напоминает президннта Туркменистана", "Он и летун, и плывун, и рыбак, и лётчик, и подводник, и гребник, и комбайнёр, и хоккеист, и музыкант. Только президентом России так и не стал", "Картонный царь", "Осталось только дуэтом с бузовой спеть", "Омерзительно...", "А без рук слабо?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Смирнова.

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле pic.twitter.com/BSvs7kvrRB — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 16, 2020

Также мы рассказывали о другом конфузе Путина. В этот раз лидера Кремля высмеяли за ядерные угрозы в адрес стран Запада.

«Путин о «ядерном статусе» России: Это не обязательно ядерное оружие. Это может быть оружие на новых физических принципах, чем сейчас и занимаются наши ученые. Ядерный статус не вечный. Каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому что появились новые технологии», - говорилось в сообщении.

Россияне гневно отреагировали на показуху Кремля и отметили, что Владимир Путин продолжает пиариться на вооружении, отмывая миллионы из бюджета.

"А сколько миллиардов продолжают отмывать на гусеницах танков, а может и нет никаких ракет?)", "Прилепин же недавно за Россию без Путина орал, а теперь сидит хихикает что то, и с весьма довольной рожей. Уже наверное переубедили, и переобули....", "Ученые? Наши? У нас только мультипликаторы остались", "Учёные Пыни ночью изменят гравитационное поле земли и Америка будет под водой", "Опять угрожает миру! Уже без мультиков...", - шутят они в комментариях

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".