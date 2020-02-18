Показуха президента Российской Федерации Владимира Путина сыграла с ним злую шутку

Об этом пишет Politeka.net ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этот раз поводом для насмешек стало скандальное интервью Владимира Путина российскому пропагандисту Андрею Ванденко.

Соответствующую публикацию с частью интервью в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российкий пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

«А мне нужна великая Россия», - говорится в подписи к опубликованному видеоролику в сети.

Пользователей взбесила очередная показуха Владимира Путина, который, по мнению россиян, из года в год повторяет одни и те же тезисы.

"Великая Россия - это когда распродал все ресурсы на запад, а на вырученное бабло накачал деньгами своих друзей", "А людям нужна нормальная жизнь", "Дима, для величия надо дела делать, а не рамсы рамсить, но "дедушка старый - ему всё равно", "Мне нужна нормальная медицина и достойная старость! Почему это недоступно в России?", "Дедушка бредит о величии", "Бабло, безропотные холопы и в солдатики поиграть. Все что помещается в этой пустой башке", "Путин поднял Россию с колен и поставил раком. Ему так удобней", "Что подразумевается под словом "великая"? Дворцы Ротенбергов, бронированный Мерседес и яхты Патриарха?", "Кроме тебя, здесь ещё порядка 140 млн. живут вообще-то...", - с сарказмом комментируют публикацию россияне.

Ранее мы рассказывали, что над Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в соцсетях. На этот раз лидер Кремля ярко оконфузился, пытаясь сыграть на рояле.

Архивное видео в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который, по непонятым для всех причинам, продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле», - говорится в подписи к опубликованному курьезному видеоролику.

"А пропаганда убеждает россиян, что у Путина не хватает времени заняться страной. Он один, а проблем много. А вот учиться играть на рояле, водить камаз, кататься на коньках и прочей хернёй, время есть", "Очень напоминает президннта Туркменистана", "Он и летун, и плывун, и рыбак, и лётчик, и подводник, и гребник, и комбайнёр, и хоккеист, и музыкант. Только президентом России так и не стал", "Картонный царь", "Осталось только дуэтом с бузовой спеть", "Омерзительно...", "А без рук слабо?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Смирнова.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".