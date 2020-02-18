Показуха президента Российской Федерации Владимира Путина сыграла с ним злую шутку

Об этом пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На этот раз поводом для насмешек стало скандальное интервью Владимира Путина российскому пропагандисту Андрею Ванденко.

Соответствующую публикацию с частью интервью в своем личном микроблоге Twitter опубликовал российкий пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".

Популярные статьи сейчас

Появились первые кадры наступления на Донбассе: "Храни господь наших..."

Февраль решил поиздеваться над украинцами, новый прогноз впечатляет: кому повезет

Полякову потаскали лицом по полу, кадры «атаки» попали в сеть: «коленом в живот»

Клиенты Приватбанка рискуют остаться без денег, появилась новая афера: «Никогда не…»
Показать еще

«А мне нужна великая Россия», - говорится в подписи к опубликованному видеоролику в сети.

Пользователей взбесила очередная показуха Владимира Путина, который, по мнению россиян, из года в год повторяет одни и те же тезисы.

"Великая Россия - это когда распродал все ресурсы на запад, а на вырученное бабло накачал деньгами своих друзей", "А людям нужна нормальная жизнь", "Дима, для величия надо дела делать, а не рамсы рамсить, но "дедушка старый - ему всё равно", "Мне нужна нормальная медицина и достойная старость! Почему это недоступно в России?", "Дедушка бредит о величии", "Бабло, безропотные холопы и в солдатики поиграть. Все что помещается в этой пустой башке", "Путин поднял Россию с колен и поставил раком. Ему так удобней", "Что подразумевается под словом "великая"? Дворцы Ротенбергов, бронированный Мерседес и яхты Патриарха?", "Кроме тебя, здесь ещё порядка 140 млн. живут вообще-то...", - с сарказмом комментируют публикацию россияне.

Ранее мы рассказывали, что над Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в соцсетях. На этот раз лидер Кремля ярко оконфузился, пытаясь сыграть на рояле.

Архивное видео в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который, по непонятым для всех причинам, продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле», - говорится в подписи к опубликованному курьезному видеоролику.

"А пропаганда убеждает россиян, что у Путина не хватает времени заняться страной. Он один, а проблем много. А вот учиться играть на рояле, водить камаз, кататься на коньках и прочей хернёй, время есть", "Очень напоминает президннта Туркменистана", "Он и летун, и плывун, и рыбак, и лётчик, и подводник, и гребник, и комбайнёр, и хоккеист, и музыкант. Только президентом России так и не стал", "Картонный царь", "Осталось только дуэтом с бузовой спеть", "Омерзительно...", "А без рук слабо?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Смирнова.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".