Президент Российской Федерации Владимир Путин продолжает позориться на публике

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.

Соотвествующую публикацию в своем микроблоге опубликовал российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Владимир Путин сегодня в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост Смирнова и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.

"Собчак хотел приструнить питерскую мафию, но внезапно случился сердечный приступ. Кто бы в этом мог быть заинтересован из ближнего круга?", "Дайте ему чемодан Собчака поносить в знак памяти", "Вор почтит память вора", "Мог бы просто пешком до моста Немцова пройти и цветы положить", "Позорище...", "А стельками будет себя от народа (от общества) отгораживать?", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что над Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в соцсетях. На этот раз лидер Кремля ярко оконфузился, пытаясь сыграть на рояле.

Архивное видео в своем микроблоге Twitter опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, который, по непонятым для всех причинам, продолжает называть себя "журналистом кремлевского пула".

«С чего начинается Родина» и Blueberry Hill: Как Путин учился петь и играть на рояле», - говорится в подписи к опубликованному курьезному видеоролику.

"А пропаганда убеждает россиян, что у Путина не хватает времени заняться страной. Он один, а проблем много. А вот учиться играть на рояле, водить камаз, кататься на коньках и прочей хернёй, время есть", "Очень напоминает президннта Туркменистана", "Он и летун, и плывун, и рыбак, и лётчик, и подводник, и гребник, и комбайнёр, и хоккеист, и музыкант. Только президентом России так и не стал", "Картонный царь", "Осталось только дуэтом с бузовой спеть", "Омерзительно...", "А без рук слабо?", - шутят пользователи в комментариях под публикацией Смирнова.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.