23 февраля в России отпраздновали День защитника Отечества

Пользователи сети не только поздравили друг друга с праздником, но и создали меткие фотожабы, посвященные ему, пишет Рoliteka.net.

Так, в одной из групп в Твиттере решили высмеять Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, которого называют лучшим другом президента Владимира Путина.

На размещенной фотожабе были снимки звезд эстрады: Григория Лепса, Сергея Пенкина и Сергея Звезрева. В конце них прикрепили изображение Шойгу.

"Лепс служил, Пенкин служил, Зверев служил, а Шойгу не служил...", - написали авторы публикации.

За несколько часов пост собрал более 500 лайков и много комментариев.

"Дык те-то "артисты", а этот - клоун...", "А награды все сплошь с колчаковских фронтов", "Зато на нём медалей,как на Брежневе. Который, кстати, воевал", "Если военную кафедру в институте можно считать за службу,после которой он получил лейтенанта запаса", "Тувинские маршалы не служат!", "Ну так, трое прыгнули выше головы. Один соскочил с героина и стал звездой; второй исполнил мечту и стал большим артистом; третий совершил невозможное в парикмахерском искусстве и стал международной звездой. Ну а... Вспомнила, зеленую церковь на пол-дивизии вместимостью возводит", "дык знал "служил-не мужик", "У Шойгу была военная кафедра", "Генералов много)))", "Ройзман служил?", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Владимир Путин на встрече с простыми гражданами взболтнул лишнего.

Оказалось, что президент якобы был удивлен словами россиянки о том, что ее пенсии недостаточно для того, чтобы прожить в стране.

«Она точно ваш сотрудник?», - интересуется он у охранника.

Слова гаранта сразу высмеяли в сети. Так, художник Сергей Елкин нарисовал меткую карикатуру.

Напомним также, что на новой карикатуре в честь 23 февраля Путин с голым торсом и двумя часами на руках позировал на танке, который якобы куда-то едет. Данную картинку опубликовал Алеша Ступин в Facebook.

«С 23 февраля россияне!», - якобы говорит Путин.

Пользователи сети поставили массу лайков.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.