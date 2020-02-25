Пользователи сети в этот раз совсем не пожалели президента

Год для россиян начался с новости о том, что президент Владимир Путин планирует внести поправки в Конституцию

По словам гаранта закон нуждается в изменениях, пишет Politeka.net. Правки коснутся парламента, полномочий президента и статуса чиновников, и Госсовета.

Однако люди уверены, что таким образом никак не улучшится их жизнь, а Путин таким образом лишь хочет остаться у власти.

В сети появилась масса карикатур на данную тему. Так, пользователь Алеша Ступин опубликовал дерзкую картинку. На изображении присутствует Владимир Путин, который забрался на девушку, у которой красуется надпись: "Конституция" . Таким образом, автор показывает, что президент насилует главный закон страны.

За несколько часов пост в Твиттере собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"конституция проституция", "Насилует как хочет. Вторым рисунком должна быть очередь из тех кто участвует в этом шабаше. Клишес Исинбаева и все остальные упырьки", "Жесткач", "Свяжет поп, так и с бесом сживешься. Обтерпишься, и в аду ничего", "У девушки не хватает в руках весов и завязанных глаз, аля юстиция и справедливость", "Алеша Ступин -идиот, как и все сисянисты. По позам - верно. По одежде - должен быть во фраке и цилиндре. Звезда на шапке - намек на 52й штат цитадели добра?", - написали пользователи сети.

Напомним, 23 февраля в России отпраздновали День защитника Отечества. По случаю праздника пользователи сети создали меткие фотожабы.

В частности, в одной из групп в Твиттере решили высмеять Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, которого называют лучшим другом президента Владимира Путина.

На размещенной фотожабе указанный был изображен с такими звездами эстрады, как: Григорий Лепс, Сергей Пенкин и Сергей Звезрев, которые служили в армии. При этом министр обороны такого не делал.

Ранее мы писали, что Путина в очередной раз подловили на использовании двойника. Об этом сообщается в Телеграм-канале "AllГолобуцький.

По словам автора поста, "покрасневший" дублер российского лидера посетил чемпионат "Лиги боевого самбо", который проходил в Сочи.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.