Фото пожилой женщины с необычным "аксессуаром" на голове в общественном транспорте наделал шума

Как передает Politeka.net, забавным снимком в соцсети Фейсбук поделился пользователь Peppe dell'Osso. Ситуация произошла в Италии. В кадре мы видим сидящую у окна старушку с пакетом на голове, при этом у нее настолько серьезное выражение лица, что только усугубляет всю комичность ситуации. Дело в том, что таким необычным способом женщина решила обезопасить себя от свирепствующего в мире коронавируса.

Пост итальянца за несколько дней собрал более 4 тысяч смайликов и 1,2 тысяч комментариев. Все спешат оставить свои саркастические мысли по поводу осторожности этой бабушки. Многие переживают, что она, скорее, погибнет от удушья, чем от смертельного вируса.

"Это победит все 😂🦠🧪", - подписал фото автор поста.

"Лучшая защита от короновируса😂"

"Невежество убивает ... хахахахахах 🤣🤣🤣🤣 как она дышит??? Лол 😆"

"Женщина с пакетом на голове не умрет от вируса, а умрет от удушья"

"Їй точно коронавірус не страшний."

Правда, некоторые выказывают мнение, учитывая, что в Италии от коронавируса погибло уже 11 человек и в основном пенсионного возраста, то, возможно, решение бабушки надеть на голову пакет - не такое уж и сумасшедшее.

Напомним, последними четырьмя жертвами смертельного вируса в Италии стали 84-летний житель Нембро в провинции Бергамо, 91-летний мужчина из Сан-Фиорано, 83-летняя женщина из Кодоньо, провинция Лоди и женщина 76-летнего возраста, которая была накануне госпитализирована в отделение реанимации в Тревизо.

Как мы ранее сообщали, 25 февраля в Черновцах в инфекционное отделение областной больницы поступила женщина с подозрением на коронавирус. Дело в том, что она недавно приехала из Италии, где сейчас происходит вспышка смертельного недуга.

В то же время появилась информация от Минздрава, что у жителя Закарпатья, госпитализированного 24 февраля, подозрение на коронавирус не подтвердилось.

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