Российский президент Владимир Путин вновь опозорился на публике

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления едких комментариев стало бредовое заявление Владимира Путина о том, что кто-то якобы пытается "украсть победу" у России во Второй мировой.

Соответствующий видеоролик с цитатой Путина опубликовал в своем микроблоге Twitter российский пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Путин: Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на заявление лидера Кремля и отметили, что у него проблемы с головой.

"Лицемер и мир", "Берлин то кто штурмовал? Лично Путин с Ротенбергами", "Поехавший дед, наглухо", "Победун", "Дедушка перепутал себя с теми, кто воевал?", "Половина страны в нищете живёт, а старик всё победу защищает. Проснись, дед!", "Кто прячет мавзолей за фанерой?", "Портянок не нюхал, а туда же", "А чтобы пресечь все эти попытки украсть у России Победу, Путин засекретил все военные архивы до 2040 года!", - шутят они в комментариях под публикацией пропагандиста.

Ранее мы рассказывали о трусливом поступке Владимира Путина. На этот раз лидер Кремля оконфузился с визитом в Санкт-Петербург, где он планирует возложить цветы к памятнику своего покойного соратника Анатолия Собчака.

"Владимир Путин в Санкт-Петербурге примет участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти мэра города Анатолия Собчака: Президент возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове и посетит концерт его памяти в филармонии", - говорится в публикации.

Пользователи гневно отреагировали на пост и отметили, что даже из такого мероприятия Владимир Путин устраивает показуху. Других же комментаторов повеселила трусость лидера Кремля, поскольку рядом с памятником были установлены бронированные стекла.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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