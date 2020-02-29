Я, конечно, не синоптик, но уверен, что вслед за аномально теплой зимой последует аномально хреновое лето

На собеседовании:

- У вас в резюме написано, что ваша сильная черта - таинственность. Хотите что-нибудь добавить?

- Нет.

***

- Когда утром девушки говорят, что хотят меня познакомить с родителями, я теряюсь.

- Теряешься что ответить?

- Нет, навсегда.

***

Муж - жене:

- Как насчёт прогулки на свежем воздухе, дорогая?

- О, дорогой, я согласна!

- Отлично. Купи мне пива и сигарет, когда будешь возвращаться.

***

- Замучила жара. Мне так хочется дождя, грозы и грома...

- Иди в душ, включи стиральную машину и положи в нее кирпич.

***

Сытого мужчину тянет на ножки, голодного — на окорочка.

***

Отец злой, приходит с родительского собрания:

- Вовочка! Как это могло случиться, что от тебя Петрова в положении?!! Вас что на гражданской обороне/ОБЖ ничему не учат?

- Папа, как ты мог подумать такое про меня? Мы с Петровой занимались любовью с вымытыми руками и в противокороновирусных масках!!!

***

– Сема, почему ты ревнуешь жену?

– Да дети у нас больно красивые и умные…

***

– Алло! Это общество охраны животных?

– Да.

– Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собачку.

***

Мой кот, когда чем-то недоволен, применяет против меня ссанкции.

***

Только жалкий неврастеник плачет в жилетку. Настоящий мужик — в декольте!

***

— Старость — это когда больше не нужно притворяться спящим в транспорте.

***

Бердымухамедов запретил распространение коронавируса в Таджикистане. Наконец-то нашёлся нормальный лидер, способный к решительным шагам. Просто взял и сделал, пока остальные болтают.

Напомним, Путин позарился на главный закон россиян и стал посмешищем: "От смерти ничто не поможет".

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".