Я, конечно, не синоптик, но уверен, что вслед за аномально теплой зимой последует аномально хреновое лето
На собеседовании:
- У вас в резюме написано, что ваша сильная черта - таинственность. Хотите что-нибудь добавить?
- Нет.
***
Мокрая экс-Nikita разделась и посветила пятой точкой на камеру: "Лучше, чем у Каменских"
Волочкова бесстыдно посветила фигурой перед Малаховым: "Боже, что за жесть"
Скандальная Волочкова не смогла скрыть жениха, появилось первое фото: похож на Баскова
Заворотнюк подвергла себя смертельной опасности ради выздоровления: "отправилась в..."
- Когда утром девушки говорят, что хотят меня познакомить с родителями, я теряюсь.
- Теряешься что ответить?
- Нет, навсегда.
***
Муж - жене:
- Как насчёт прогулки на свежем воздухе, дорогая?
- О, дорогой, я согласна!
- Отлично. Купи мне пива и сигарет, когда будешь возвращаться.
***
- Замучила жара. Мне так хочется дождя, грозы и грома...
- Иди в душ, включи стиральную машину и положи в нее кирпич.
***
Сытого мужчину тянет на ножки, голодного — на окорочка.
***
Отец злой, приходит с родительского собрания:
- Вовочка! Как это могло случиться, что от тебя Петрова в положении?!! Вас что на гражданской обороне/ОБЖ ничему не учат?
- Папа, как ты мог подумать такое про меня? Мы с Петровой занимались любовью с вымытыми руками и в противокороновирусных масках!!!
***
– Сема, почему ты ревнуешь жену?
– Да дети у нас больно красивые и умные…
***
– Алло! Это общество охраны животных?
– Да.
– Прошу вас, пришлите сюда кого-нибудь. У нас во дворе сидит на дереве почтальон и оскорбляет нашу собачку.
***
Мой кот, когда чем-то недоволен, применяет против меня ссанкции.
***
Только жалкий неврастеник плачет в жилетку. Настоящий мужик — в декольте!
***
— Старость — это когда больше не нужно притворяться спящим в транспорте.
***
Бердымухамедов запретил распространение коронавируса в Таджикистане. Наконец-то нашёлся нормальный лидер, способный к решительным шагам. Просто взял и сделал, пока остальные болтают.
Напомним, Путин позарился на главный закон россиян и стал посмешищем: "От смерти ничто не поможет".
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.
Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".