В интернет-сети подняли на смех президента России Владимира Путина, который наочно решил показать, что задумал сделать с конституцией страны

Как сообщает Politeka, карикатуру опубликовал Сергей Елкин в Facebook.

Так, на фотографии видно, как Путин "моститься" спать прямо на конституции России. А для того, чтобы было комфортнее - забросал ее подушками, на которых написано "поправка". Снимок стал причиной настоящей бури эмоций со стороны простых пользователей, которым надоели игры властелина Кремля с законом.

"Я только за одну поправку могу проголосовать: гаагский суд для военного преступника и террориста #1 И голосовать буду на площади, и не с пустыми руками", "Все равно ничего не поможет от старости и от смерти. Как ни поправляй конституцию и личико, все равно жизнь берет своё. Жалок", "А подо всем этим маленькую горошинку не пробовали?", "Нет времени на раскачку, пора поправлять", - пишут они.

Ранее мы писали, что Владимир Путин рассказал о своих двойниках. Такое заявление он сделал в интервью российским СМИ.

Путин отметил, что в начале 2000-х годов ему предлагали использовать двойника. По его словам, это предложение возникло "в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом".

По словам Путина, он тогда отказался от этой идеи, поэтому двойника у него "нет и не было".

Также президент РФ еще раз заявил, что не пользуется ни интернетом, ни мобильной связью.

"У меня есть другие возможности просто. Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", — сказал Путин.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы: "Я устал, я ухожу...".