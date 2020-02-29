Над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике, где воюет Турция, Россия и правительственные войска.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

"Блин, только только им газ провели, С400 продали и тут опять наступило время ударов по помидорам..", "Прошла любовь, завяли помидоры", "Ещё там нужна бы в качестве заложников среднестатистическая русская пара, килограмм на 200, Наташа и Антон, например", "Ёлкин как всегда актуален!", "Обмарался по полной", "Беда в том, что в заложниках у него совсем не помидоры", - шутят пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин оконфузился выходкой перед россиянами. В частности, лидер Кремля заявил, что у России якобы кто-то пытается "украсть победу" во Второй мировой войне.

"Путин: Кто-то хочет украсть у нас Победу? Попытки такие предпринимаются, но это невозможно. Берлин-то кто штурмовал? Чей флаг над рейхстагом развевался? Этого никто не забудет", - говорится в публикации.

Россияне с юмором отреагировали на заявление лидера Кремля и отметили, что у него проблемы с головой.

"Берлин то кто штурмовал? Лично Путин с Ротенбергами", "Поехавший дед, наглухо", "Победун", "Дедушка перепутал себя с теми, кто воевал?", "Половина страны в нищете живёт, а старик всё победу защищает. Проснись, дед!", "Кто прячет мавзолей за фанерой?", "Портянок не нюхал, а туда же", "А чтобы пресечь все эти попытки украсть у России Победу, Путин засекретил все военные архивы до 2040 года!", - шутят они в комментариях под публикацией пропагандиста.

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.