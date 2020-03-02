Российский президент Владимир Путин вновь стал жертвой насмешек в социальных сетях

Об этом пишет Politeka.net.

Президента России Владимира Путина продолжают всячески высмеивать за изменения, которые он хочет внести в Конституцию.

На этот раз лидер Кремля стал героем новой политической карикатуры, которую в своем Facebook опубликовал художник Сергей Елкин.

На ней он изобразил низкорослого Владимира Путина, рассуждающего о Конституции, и Бога, который ошарашен задумками президента России.

"Я приму решение - быть Богу в Конституции или нет... Не дай Бог...", - говорится в подписи к публикации.

Пользователи с юмором отреагировали на карикатуру и предположили, что Бог также может решить, будет ли упоминание о Владимире Путине в Конституции или нет.

"Требую добавить Зевса в Конституцию", "Не дай Бог" просто порвало", "Современная Россия все больше напоминает страну дураков!", "Соответственно, Бог примет решение, быть Путину в конституции или нет...", "Божественно!", " Вы думаете Бог без Путина рискнёт принять какое-то решение?" , - шутят они в комментариях.

Ранее мы писали, что над российским президентом Владимиром Путиным продолжают ярко насмехаться в социальных сетях. На этот раз Владимир Путин стал героем яркой фотожабы после обострения в Сирийской Республике.

В привычном для себя стиле лидера Российской Федерации высмеял известный карикатурист Сергей Елкин.

На фотожабе можно увидеть Владимира Путина с ножом в руке, который взял в заложники турецкий помидор.

"Не стреляйте, у меня заложник", - говорится в подписи к фотожабе Сергея Елкина.

Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и отметили, что Владимир Путин потерпит очередное фиаско на Ближнем Востоке, а россиянам потом расскажет о "геополитическом успехе".

Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

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