Любовь — это когда отдаешь жене последнюю маску, чтобы она сходила в магазин тебе за пивом
Объявление: "Гадалка принимает только по предварительной записи. Придешь нежданным - уйдешь негаданным"
***
Существует два типа людей.
"Доллар по 42": Нацбанк предупредил о валютном рывке, худший прогноз сбывается
Елену Кравец из "Квартал 95" спасают врачи: что известно о состоянии артистки, видео
"Лена, как там Швеция?": заплаканная жена Зеленского обратилась к украинцам и поразила видом
Комаровский раскрыл, почему в Украине нет повального мора: «Эпидемия сильнее там, где...»
По возможности избегайте обоих.
***
- Продам бахилы за полцены, одевал один раз. Надо срочно продать, очень нужны деньги!
- А размер-то какой?
***
Сторож, у которого на работе безлимитный тариф на служебном телефоне, достает разговорами своих родственников и друзей сутки через трое.
***
2019: Когда же мы будем хорошо жить?
2020: Как же мы хорошо жили!
***
2020 - год крысы.
Cидим по домам.
Выбегаем из норы только за едой, чтобы в норе было что поесть.
Убегаем при виде человека.
***
- Во мне умирает гений!
- Почему ты так решил?
- По запаху...
***
Надо что-то менять в своей жизни. Только что меня укусил комар и его тут же вырвало...
***
Благодаря пандемии выяснилось, что 90% профессий абсолютно бесполезны.
***
— Маш, ну как, ходила к врачу?
— Да, сказал, патологий нет. Просто веселая дура.
***
В семьях бюджетников плач родителей будит по ночам ребенка, а не наоборот.
***
— Какая милая девочка! Сколько тебе?
— Сто грамм, пожалуйста.
***
Единственная возможность постричься сейчас - или тюрьма или армия.
***
Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
— Да я после ваших цен полгода голодать буду!
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.