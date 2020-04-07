Любовь — это когда отдаешь жене последнюю маску, чтобы она сходила в магазин тебе за пивом

Объявление: "Гадалка принимает только по предварительной записи. Придешь нежданным - уйдешь негаданным"

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Существует два типа людей.

По возможности избегайте обоих.

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- Продам бахилы за полцены, одевал один раз. Надо срочно продать, очень нужны деньги!

- А размер-то какой?

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Сторож, у которого на работе безлимитный тариф на служебном телефоне, достает разговорами своих родственников и друзей сутки через трое.

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2019: Когда же мы будем хорошо жить?

2020: Как же мы хорошо жили!

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2020 - год крысы.

Cидим по домам.

Выбегаем из норы только за едой, чтобы в норе было что поесть.

Убегаем при виде человека.

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- Во мне умирает гений!

- Почему ты так решил?

- По запаху...

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Надо что-то менять в своей жизни. Только что меня укусил комар и его тут же вырвало...

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Благодаря пандемии выяснилось, что 90% профессий абсолютно бесполезны.

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— Маш, ну как, ходила к врачу?

— Да, сказал, патологий нет. Просто веселая дура.

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В семьях бюджетников плач родителей будит по ночам ребенка, а не наоборот.

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— Какая милая девочка! Сколько тебе?

— Сто грамм, пожалуйста.

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Единственная возможность постричься сейчас - или тюрьма или армия.

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Стоматолог говорит пациенту:

— Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.

— Да я после ваших цен полгода голодать буду!

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.